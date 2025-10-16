نجاح باهر للنسخة الخامسة من المعرض المغاربي للكتاب بوجدة VIDEO

قدوري الحسين

شهدت مدينة وجدة نجاحاً لافتاً للنسخة الخامسة من المعرض المغاربي للكتاب الذي نظمته وكالة تنمية جهة الشرق، تحت شعار » ان نقيم في العالم ونكتبه » وهو شعار يجسد قيم الثقافة والتواصل المشترك وطنيا ، مغاربيا ،عربيا ،اسلاميا وعالميا .

الحدث الثقافي الذي أصبح موعداً سنوياً ثابتاً، عرف مشاركة واسعة لكتاب ومفكرين وناشرين من مختلف البلدان المغاربية، إلى جانب حضور مميز لمثقفين من إفريقيا وأوروبا.

تميزت هذه الدورة الخامسة 7 اكتوبر 2025 بتنظيم ندوات فكرية ولقاءات أدبية وتوقيعات لكتب جديدة، مما جعلها فضاءً للحوار والتبادل الثقافي بين الأجيال. كما حظي المعرض بإقبال كبير من الزوار، خاصة الطلبة والباحثين ومحبي القراءة، في مشهد يعكس عودة الثقة في الكتاب كرافعة أساسية للتنمية الثقافية والمعرفية بجهة الشرق.

وفي كلمته أكد السيد محمد امباركي المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق ومدير المهرجان المغاربي للكتاب أن هذا النجاح ثمرة تعاون مؤسساتي وجهود مشتركة بين مختلف الفاعلين الثقافيين، مشيرا إلى أن الوكالة ستواصل دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ وجدة كعاصمة ثقافية مغاربية، وتحفيز الإبداع والنشر الأدبي والعلمي في المنطقة.

كما التمس المنظمون إلى ضرورة توسيع فضاءات المعرض في الدورات المقبلة، وتعزيز مشاركة دور النشر الشبابية والمواهب الصاعدة، حتى يظل هذا الحدث منارة تشع ثقافة ومعرفة من الشرق المغربي نحو الفضاء المغاربي والعربيوالدولي .