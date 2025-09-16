السيد محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق يقوم بزيارة تفقدية للاطلاع على مرافق رياضية قيد الإنجاز بوجدة

بلاغ



قام رئيس مجلس جهة الشرق، السيد محمد بوعرورو، مرفوقاً بنائبه السيد علاء الدين بركاوي، يومه الإثنين 15 شتنبر 2025، بزيارة تفقدية لعدد من المرافق الرياضية قيد الإنجاز بمدينة وجدة، قصد الوقوف على سير وتقدم أشغال إنجاز قاعتين مغطاتين للرياضة وملاعب مصغرة لكرة القدم

.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العناية الخاصة التي يوليها مجلس جهة الشرق لقطاع الرياضة، وحرصه على تعزيز البنيات التحتية الرياضية بالجهة.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتشجيع الرياضة لدى فئات واسعة ومختلفة، باعتبارها رافعة أساسية لصقل المواهب الرياضية، فضلا عن تعزيز العرض الرياضي بالمدينة

.

كما تشكل هذه المبادرة ترجمة عملية لالتزام مجلس جهة الشرق بتوفير الشروط الملائمة لتشجيع الناشئة على ممارسة الرياضة، كما تشكل كذلك، إضافة نوعية على مستوى مدينة وجدة، من خلال إحداث فضاءات رياضية حديثة تواكب حاجيات الساكنة وتدعم الممارسة الرياضية في مختلف أصنافها.

هذا، وقد أبرز رئيس مجلس جهة الشرق خلال هذه الزيارة أهمية إنجاز هذه المشاريع، مؤكدا على ضمان جودة الإنجاز بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن المجلس سيواصل دعمه المتواصل لهذا النوع من المشاريع.