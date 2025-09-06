خطير جدا وتحذير: مادة خطيرة وسامة تُستخدم في طلاء الأظافر( المصدر: و.م.أ.م.ص)

مذكرة إخبارية



منع تسويق وتصنيع واستيراد وتوزيع و استعمال المنتجات التجميلية التي تحتوي على أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين

تُعلن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى علم مهنيي الصحة، والفاعلين في قطاع التجميل، والمستهلكين، أن استعمال طلاء الأظافر وأنواع « الجل » التي تحتوي على أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين، المعروف باسم أصبح ممنوعاً بشكل قطعي. (TPO)

يأتي هذا القرار على إثر تقييم معمق للمعطيات العلمية المتوفرة والمعايير الدولية المتعلقة بهذه المادة. وقد تبين أن مادة التي تُستخدم « كمُبادر ضوئي » في بعض أنواع » الجل » وطلاء الأظافر التي تتصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية، تُظهر خصائص سامة مقلقة. وأظهرت الدراسات أن التعرض المتكرر لهذه المادة قد يؤدي إلى مخاطر صحية، بما في ذلك آثار سامة محتملة.

وفي هذا الإطار، تُهيب الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية جميع المعنيين بضرورة الالتزام بالتدابير التالية: يجب على مهنيي قطاع التجميل التوقف فوراً عن استخدام المنتجات التي تحتوي على مادة ، وضمان عدم تقديمها للزبائن؛

يرجى من المستهلكين التحقق بعناية من تركيبة المنتجات التي يستعملونها، خصوصاً طلاء الأظافر وأنواع « الجل » للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها؛

ويأتي هذا القرار في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في مجال اليقظة الصحية، وضمان سلامة وجودة المنتجات الصحية المتوفرة في السوق الوطنية وحماية صحة المواطنين، كما يُساهم في توحيد المعايير الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بسلامة وتنظيم المستحضرات التجميلية.

وتؤكد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على الأهمية القصوى لتطبيق مقتضيات هذه المذكرة الإخبارية بهدف حماية صحة المستهلكين، وتدعو جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لنشر وتطبيق هذه التعليمات.