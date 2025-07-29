السيد والي جهة الشرق خلال حفل تنصيب الكاتب العام الجديد للولاية: يدعو لتحصين الأمن، وتحقيق النجاعة في التدبير العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة VIDEO

قدوري الحسين



في حفل رسمي احتضنته ولاية جهة الشرق، أشرف السيد خطيب لهبيل، والي الجهة وعامل عمالة وجدة أنجاد، على مراسيم تنصيب الكاتب العام الجديد للولاية، السيد أحمد شبعان، حيث ألقى بهذه المناسبة كلمة تناول خلالها مختلف العناصر المؤطرة لمهام رجال السلطة بمثابة خارطة طريق واضحة للسلطات المحلية والإدارية بالجهة.

وقد استهل السيد الوالي كلمته بتأطير مفهومي لمصطلح « السلطة »، مشيراً إلى الدينامية التي تنهجها وزارة الداخلية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، والتي تروم إرساء قواعد الحكامة الجيدة، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يكفل تحقيق أقصى درجات النجاعة في التدبير العمومي، خدمة للمواطن، وتحقيقاً للتنمية المجالية المتوازنة.

وفي سياق تنزيل هذه التوجيهات، قدّم والي جهة الشرق جملة من التعليمات والتوصيات الصارمة لرجال السلطة والمسؤولين المحليين، داعياً إياهم إلى الانخراط الفعّال في تنفيذ المهام التالية:

تبسيط الحكامة وتحقيق النجاعة: تأكيد على ضرورة التخلص من البيروقراطية، وترسيخ آليات تدبيرية أكثر كفاءة وشفافية.

ضمان الأمن للمواطنين: شدّد على أن الأمن أساس التنمية، وأنه لا يمكن لأي ورش إصلاحي أن ينجح دون إحساس المواطن بالأمان في محيطه اليومي.

تحرير الملك العمومي: دعوة إلى استرجاع هيبة المرافق العمومية، ووضع حد للفوضى التي تعرفها بعض الشوارع والأرصفة، وذلك في احترام صارم للقانون.

دعم الأوراش التنموية المفتوحة بمدينة وجدة: طالب جميع المتدخلين بالانخراط الجاد في إنجاح المشاريع الجارية، ومرافقتها إلى غاية التفعيل والإنجاز.

تشجيع الاستثمار لمحاربة البطالة: أكد على أهمية خلق مناخ ملائم لجلب المستثمرين، وتسهيل مساطرهم الإدارية، باعتبار ذلك رافعة أساسية للتشغيل والتنمية الاقتصادية.

محاربة البناء العشوائي: ألح على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تشوّه المجال العمراني وتشكل خطراً على السلامة العامة، مشدداً على المراقبة الميدانية والتدخل الاستباقي.

كلمة السيد الوالي لم تكن مجرد توجيه إداري تقليدي، بل حملت نَفَساً إصلاحياً عميقاً، ودعوةً لمرحلة جديدة من الصرامة والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، متأسسة على رؤية ملكية واضحة، تجعل من خدمة المواطن المحور الرئيسي لكل السياسات العمومية.

وختم السيد خطيب لهبيل كلمته بالدعوة إلى التحلي بروح المواطنة والمسؤولية واليقظة، ومواصلة العمل الميداني والتقرب من المواطنين، لتشخيص حاجياتهم والاستجابة لها بكل مسؤولية وفعالية

على اي كل ما نتمناه ان لا تكون كلمة السيد الوالي مجرد كلمة بروتوكولية بمناسبة تنصيب مسؤول بالولاية وانما نتمنى ان تتم اجرأة مختلف عناصر هذه التوجيهات لا سيما مايتعلق بفتح كل قنوات الحوار المباشر مع الساكنة ، وأن يقوم اي مسؤول بفتح ابواب مكتبه للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، لا ان يغلق عليه ابواب مكتبه ويعتبر آرائه ، وقراراته ، وتعليماته لا تقبل النقاش او النقد او الحوار …

وكما هي العادة ايمانا منا في الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » بالحياد والموضوعية والشفافية ، فاننا نقدم التسجيل الكامل لكلمة السيد خطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ….ونتمنى ان يكون السيد الكاتب العام الجديد في مستوى تطلعات ساكنة مدينة وجدة وفعالياتها .