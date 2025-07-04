في الحلقة الخامسة من الحوار مع السيد لخضر حدوش : المواطن مسؤول عن فساد المجالس المنتخبة لأنه باع صوته!VIDEO

في حوار صريح وجرئ أجرته القناة الإلكترونية « وجدة سيتي« ، فجّر السيد لخضر حدوش، رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، العديد من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي والسياسي، واضعاً المواطن أمام مرآة الحقيقة، في لحظة صدق غير مألوفة في الخطاب السياسي الرسمي

.

وخلال هذا الحوار، لم يتردد حدوش في تحميل المواطن مسؤولية إفساد العملية الانتخابية، مؤكداً أن « من يبيع صوته، لا يحق له بعد ذلك أن يشتكي من سوء التدبير أو من فساد المجالس المنتخبة ». وأضاف: « المجالس المنتخبة هي صورة طبق الأصل عن اختيارات المواطن، فإن باع صوته، اشترى صمته« .

وأشار رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد إلى أن كثيراً من المواطنين ينخرطون في العملية الانتخابية بمنطق المصلحة الشخصية أو القبيلة أو المال، وليس وفق معايير الكفاءة والنزاهة. واعتبر أن المسؤول الحقيقي عن فشل بعض الجماعات والهيئات المنتخبة في القيام بدورها ليس فقط المنتخب الفاسد، بل الناخب الذي منحه صوته وهو يعلم مسبقاً ضعفه أو فساده.

ولم يخفِ حدوش استياءه مما وصفه بـ »ثقافة تبرئة الذات وإلقاء اللوم دوماً على المنتخبين »، قائلاً:

« التغيير لا يأتي فقط من المجالس المنتخبة، بل من وعي المواطن، من يقظة الضمير، من محاسبة الذات قبل محاسبة الآخر« .

كما دعا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية خلال الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن بناء الديمقراطية يبدأ من صندوق الاقتراع النزيه، وأن « المال الانتخابي »، حسب تعبيره، « أخطر من أي فساد إداري ».

الحوار الذي بثته « وجدة سيتي » أعاد إلى الواجهة النقاش حول علاقة المواطن بالعملية السياسية، ومدى مسؤوليته عن إنتاج الفساد أو مقاومته.

وفي وقت اعتاد فيه الخطاب السياسي على دغدغة مشاعر الناخبين، اختار لخضر حدوش لغة الصدق والمواجهة، موجهاً رسائل مباشرة لمواطني وجدة وجهتها الشرقية:

« إن أردتم مجالس نظيفة، فابدؤوا بنظافة ضمائركم« .