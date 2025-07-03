مهرجان الراي للشرق 2025 تحت شعار: » مهرجان الراي بين سحر الموسيقى ونبض الإيقاع «
مهرجان الراي للشرق 2025
تحت شعار:
» مهرجان الراي بين سحر الموسيقى ونبض الإيقاع «
( مكتب الاتصال بالولاية)
تنظم جمعية تدبير الشؤون الثقافية لعمالة وجدة انجاد بمعية شركائها فعاليات دورة 2025 لمهرجان الراي للشرق، أيام 24 و25 و26 يوليوز 2025 بمدينة وجدة.
هذا الموعد السنوي يعد من أبرز التظاهرات الثقافية والفنية في المملكة، يلتقي فيه عشاق فن الراي في أجواء احتفالية متميزة، تجمع بين الإبداع الموسيقي وأصالة هذا الموروث الغنائي للألفية.
منصة ساحة الملعب الشرفي بمدينة وجدة ستحتضن السهرات الفنية للمهرجان بمشاركة ألمع نجوم الراي من مختلف الاجيال، يلتقي من خلالها، تراث الماضي بروح الحاضر في لحظات موسيقية تنبض بالشغف وتُلهب حماس الجماهير العاشقة لهذا الفن.
الدخول مجاني ومفتوح للجميع، والدعوة موجهة لكل عشاق الفن والموسيقى لحضور هذا الحدث الفريد الذي يكرّس مكانة وجدة كعاصمة لفن الراي، حسب البرنامج التالي:
برنامج المهرجان
سهرات كبرى أيام 25،24 و26 يوليوز 2025 بساحة الملعب الشرفي بوجدة
يوم الخميس 24 يوليوز 2025 على الساعة الثامنة مساءا
Dj
مجموعة فلكلورية
الشاب نوفل
مهدي فاضيلي
فضيل
زهير بهاوي
يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 على الساعة الثامنة مساءا
Dj
مجموعة فلكلورية
رامي لاباش
بدر سلطان
سعيدة شرف
حميد بوشناق
يوم السبت 26 يوليوز 2025 على الساعة الثامنة مساءا
Dj
مجموعة فلكلورية
آدم الجلولي
المختار البركاني
رشيد برياح
الدوزي
Oujda accueillera très bientôt le Festival du Raï de l’Oriental 2025
sous le thème : »FESTIVAL DU RAÏ : ENTRE LA MAGIE DE LA MUSIQUE ET LE BATTEMENT DU RYTHME«
L’Association de Management des Affaires Culturelles de la préfecture d’Oujda Angad organise avec ses partenaires l’édition 2025 du festival du raï de l‘oriental les 24, 25 et 26 juillet 2025 à Oujda.
Ce rendez-vous artistique et culturel incontournable célèbre le Raï, genre musical emblématique, dans une ambiance festive et chaleureuse qui attire à chaque édition un large public de passionnés.
La scène de la Place du Stade d’Honneur à Oujda vibrera au rythme des légendes du raï, d’hier à aujourd’hui, réunies à la ville millénaire offrant ainsi une programmation riche, entre tradition et modernité.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Nous invitons chaleureusement le public à venir nombreux pour célébrer ensemble la musique, la culture et le vivre-ensemble, selon le programme suivant :
Soyez au rendez-vous ! Oujda vous attend.
PROGRAMME DU FESTIVAL
Des Grands spectacles, les 24, 25 et 26 Juillet 2025
À la place du stade d’honneur d’Oujda
Jeudi 24 Juillet 2025 à 20h00
Dj
Troupe Folklorique
Cheb Naoufel
Mehdi Fadili
Faudel
Zouhir Bahaoui
Vendredi 25 Juillet 2025 à 20h00
Dj
Troupe Folklorique
Ramy Lapache
Badr Soltane
Saida Charaf
Hamid Bouchnak
Samedi 26 Juillet 2025 à 20h00
Dj
Troupe Folklorique
Adam Jellouli
Mokhtar EL Berkani
Rachid Berriah
Douzi
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