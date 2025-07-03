مهرجان الراي للشرق 2025

تحت شعار:



» مهرجان الراي بين سحر الموسيقى ونبض الإيقاع «

( مكتب الاتصال بالولاية)

تنظم جمعية تدبير الشؤون الثقافية لعمالة وجدة انجاد بمعية شركائها فعاليات دورة 2025 لمهرجان الراي للشرق، أيام 24 و25 و26 يوليوز 2025 بمدينة وجدة.

هذا الموعد السنوي يعد من أبرز التظاهرات الثقافية والفنية في المملكة، يلتقي فيه عشاق فن الراي في أجواء احتفالية متميزة، تجمع بين الإبداع الموسيقي وأصالة هذا الموروث الغنائي للألفية.

منصة ساحة الملعب الشرفي بمدينة وجدة ستحتضن السهرات الفنية للمهرجان بمشاركة ألمع نجوم الراي من مختلف الاجيال، يلتقي من خلالها، تراث الماضي بروح الحاضر في لحظات موسيقية تنبض بالشغف وتُلهب حماس الجماهير العاشقة لهذا الفن.

الدخول مجاني ومفتوح للجميع، والدعوة موجهة لكل عشاق الفن والموسيقى لحضور هذا الحدث الفريد الذي يكرّس مكانة وجدة كعاصمة لفن الراي، حسب البرنامج التالي:

برنامج المهرجان

سهرات كبرى أيام 25،24 و26 يوليوز 2025 بساحة الملعب الشرفي بوجدة

يوم الخميس 24 يوليوز 2025 على الساعة الثامنة مساءا

Dj

مجموعة فلكلورية

الشاب نوفل

مهدي فاضيلي

فضيل

زهير بهاوي

يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 على الساعة الثامنة مساءا

Dj

مجموعة فلكلورية

رامي لاباش

بدر سلطان

سعيدة شرف

حميد بوشناق

يوم السبت 26 يوليوز 2025 على الساعة الثامنة مساءا

Dj

مجموعة فلكلورية

آدم الجلولي

المختار البركاني

رشيد برياح

الدوزي

Oujda accueillera très bientôt le Festival du Raï de l’Oriental 2025

sous le thème : »FESTIVAL DU RAÏ : ENTRE LA MAGIE DE LA MUSIQUE ET LE BATTEMENT DU RYTHME«

L’Association de Management des Affaires Culturelles de la préfecture d’Oujda Angad organise avec ses partenaires l’édition 2025 du festival du raï de l‘oriental les 24, 25 et 26 juillet 2025 à Oujda.

Ce rendez-vous artistique et culturel incontournable célèbre le Raï, genre musical emblématique, dans une ambiance festive et chaleureuse qui attire à chaque édition un large public de passionnés.

La scène de la Place du Stade d’Honneur à Oujda vibrera au rythme des légendes du raï, d’hier à aujourd’hui, réunies à la ville millénaire offrant ainsi une programmation riche, entre tradition et modernité.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Nous invitons chaleureusement le public à venir nombreux pour célébrer ensemble la musique, la culture et le vivre-ensemble, selon le programme suivant :

Soyez au rendez-vous ! Oujda vous attend.

PROGRAMME DU FESTIVAL

Des Grands spectacles, les 24, 25 et 26 Juillet 2025

À la place du stade d’honneur d’Oujda

Jeudi 24 Juillet 2025 à 20h00

Dj

Troupe Folklorique

Cheb Naoufel

Mehdi Fadili

Faudel

Zouhir Bahaoui

Vendredi 25 Juillet 2025 à 20h00

Dj

Troupe Folklorique

Ramy Lapache

Badr Soltane

Saida Charaf

Hamid Bouchnak

Samedi 26 Juillet 2025 à 20h00

Dj

Troupe Folklorique

Adam Jellouli

Mokhtar EL Berkani

Rachid Berriah

Douzi