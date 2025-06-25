هوليود في البيت الابيض

رمضان مصباح

في اسبوع العسل،بين العجلين : الابيض والذهبي؛ترامب وأيلون ماسك،بدا لي ان الفائز في الرئاسيات هو الذكاء الاصطناعي؛وتصورت ألا تصدر ،مستقبلا،عن البيت الابيض سوى قرارات ،يشتم منها وفيها هذا الذكاء الذي لا رائحة ولا طعم له.

قلت ،بيني وبين نفسي،طيب فلتكن هذه الثورة الانقلابية على الكلاسيكيات الرئاسية السابقة؛التي ظلت داعمة لكل منتجي مظالم العالم ،وعلى رأسها مظلمة الشعب الفلسطيني؛كما اقامت اركانها الصهيونية ،مدعومة من طرف الانجليز اولا،ثم الولايات المتحدة ،ودولها الرديفة،خصوصا الاوروبية.

على الاقل خوارزميات هذا الذكاء لا عواطف لها تمتح من ارث سابق

وما دامت رياضية،وفيزيائية،فلن تقع في الخطأ ،ولن تجعل 2+2=6.

في ضوء هذا ستجُبُّ القرارات الرياضية والمنطقية كل ما قبلها.

وربما يعاد تلوين حتى جدران البيت الابيض، لتصير بلا لون.

او يختار لها هذا الذكاء اللون الذي لا يُذكر الفلسطينيين،بالخصوص،باللون الاسود،الذي ظلوا يؤمنون بانه اللون الحقيقي ،المموه عليه بالبياض.

كنت دائما ارى في ايلون ماسك،رغم قصر قامته،الانسان الاعلى الذي نظر له نيتشه ،فيلسوف القوة،والعود الابدي.

وتأكدت من هذا حينما رأيناه جميعا،بالبيت الابيض ،وهو في قمة راحته وعفويته،وكأنه في مطبخ منزله .

رأيناه،بابنه المدلل يعتلي كفارس المستقبل كتفي اكبر ثروة في العالم؛ وقد يتبول عليها حتى.

كل هذا جديد على عرين جورج واشنطن و لنكولن وروزفلت ،ومن اعقبهم من الرؤساء الكبار .

وعليه بدا لي ان من بنى ثروة عظمى لنفسه،لايمكن ألا يقتل رجلا اسمه الفقر،يحتل اغلب العالم.

وهذا الذي يخطط لاعمار المريخ،معتمدا المناهج الرياضية والفيزيائية،لا يمكنه السكوت عن مظالم عالمية قائمة على بقية توحش لا تزال ملازمة للإنسانية.

وتفاءلت حينما تيقنت من كون رئيس اقوى واغنى دولة في العالم لا يقرا ولا يكتب،ويعوض هذا الخصاص بتلفزيون الواقع؛يجالسه ،مُقِلاًّ،وبيده جُعّته المفضلة ؛

وما دام هكذا ،فلا قِبل له بمحاججة ايلون ماسك،واذرعه الغنية والذكية.

سينقاد للإنسان الاعلى ،وسيصلحان العالم.

هذا التفاؤل الساذج،والمبالغ فيه،تمخض اخيرا ،فولد بيتا ابيض ،تدبر امره وأمر العالم

العجوز المسماة هوليود.

احتلته حاكمة وموجهة ،ليس برصيدها السينمائي الحديث ؛بل بخردتها من افلام الكوبوي،وخصوصا التي بطلها « جون واين ».

واليكم ادلتي:

*يا اوروبا لا حاجة لنا بديبلوماسيتك ،دعينا نُركع ايران بطريقة رعاة البقر.

.* يا ايران سنشرع في تدميرك،بدءا من المفاعلات ووصولا الى عمامة مرشدكم خامنئي.

* يا ايران ليس لك إلا ان تستسلمي:نحن الاقوى ،والأسرع طلقاتٍ .

* في افلام الرعاة لا سلطة للقاضي الفدرالي،والشِّريف،وقد يكونان متواطئين مع اشرار البراري.

هذا ما اصدر عنه ترامب ،وهو يقصف الجبل النووي،ضدا على القوانين والأعراف الدولية،التي تحفظ للدول سيادتها وامنها.

وكما الاشرار لا يؤمنون إلا بالقوة،فقد سخَر ترامب من كل حكماء العالم ،الذين سعوا لإغلاق ابواب جهنم التي فتحت في الشرق الاوسط .

وحينما استولى الاشرار على البنك،وخربوا الحانة،وقتلوا كل من ابدى مقاومة بها،غادروا في سحابة من القهقهات والصهيل

كذلك فعل الاشقر عريض الكتفين،اعلن من طرف واحد انتهاء الحرب،واثنى على شجاعة اسرائيل وإيران معا..

لعل الطرفين حاولا الفهم،لكن بدا لهما ان الاشقر الاخرق اراحهما من بقية دمار ..

وفكرا وفكرا ،ليستقرا على رأي واحد،وان لم يقصدا:

هي في النهاية حربه ،هو من بداها ،وهو من انهاها.

لنترك شعبينا ينعمان بشواطئهما.

وأدرك شهرزاد الصباح،فسكتت عن الكلام المباح .

هوليود تدبر الامر في البيت الابيض،لتنتج حربا أخرى..

اما ايلون ماسك ،فقد انسحب من شهر العسل،بخدوش هنا وهناك ؛لان العروس جاهلة و شرسة،ولم تتزوج لتدخل الجامعة،طالبة في شعبة الرياضيات والفيزياء.