VIDEO لخضر حدوش: لقد تعرضت لمؤامرات كثيرة ….وليس أي شخص يمكنه أن يكون رئيس جماعة ناجح

خلال اللقاء الصحفي المطول الذي اجرته قناة الجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » مع السيد لخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة انكاد …والذي ننشره على شكل حلقات

…أكد على أهمية الكفاءة والتجربة في تدبير الشأن المحلي، حيث شدد رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، على أن تسيير الجماعات الترابية يتطلب فهماً عميقاً للمجال ووعياً بحاجيات المواطنين، وليس مجرد منصب سياسي أو انتخابي يُمنح لأي كان. وقال حدوش: « ليست الرئاسة مجرد لقب أو موقع، بل هي مسؤولية وتراكم وتجربة، وفلسفتي في التسيير تقوم على القرب من المواطن، والاشتغال على الملفات الحيوية بواقعية وصرامة وشفافية. » كما أشار إلى أن تدبير مجلس العمالة يشتغل بشكل منسجم وجماعي بعيداً عن الحسابات الضيقة، ومبنياً على برامج تنموية فعلية تلبي انتظارات الساكنة، خصوصاً في ما يتعلق بالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، وفك العزلة عن المناطق القروية. وأنهى حديثه بالتأكيد على أن النجاح في رئاسة جماعة أو مجلس ترابي، لا يتأتى إلا لمن يحمل رؤية واضحة وإرادة قوية لخدمة الصالح العام، بعيداً عن منطق الشعارات الفارغة أو المصالح الشخصية.