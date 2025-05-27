القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا تفتح أبوابها أمام الشباب المغربي بشراكة مع مجلس الشباب المغربي للتعاون الدبلوماسي والدولي

في إطار تعزيز سياسة القرب والانفتاح على قضايا الجالية المغربية، ووفاءً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضنت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا، يوم السبت 24 ماي 2025، يوماً مفتوحاًلفائدة ممثلي الطلبة والشباب المغربي المقيم بالجهات الثلاث التابعة لدائرة نفوذها، وذلك بشراكة استراتيجية مع مجلس الشباب المغربي للتعاون الدبلوماسي والدولي.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق دعم دينامية الانخراط الفاعل للشباب المغربي المقيم بالخارج في مسارات المشاركة والتواصل المؤسساتي، عبر منصات تمثيلية فاعلة، وفي مقدمتها مجلس الشباب المغربي للتعاون الدبلوماسي والدولي، الذي يسعى إلى ترسيخ الدبلوماسية الموازية، وتعزيز صورة المغرب دوليًا، وتمكين الشباب من أداء أدوارهم في خدمة القضايا الوطنية.

وقد شكّل هذا اليوم المفتوح محطة تواصلية متميزة، شهدت مشاركة واسعة لممثلي الشباب والطلبة من مختلف مناطق نفوذ القنصلية، حيث تم تقديم شروحات ميدانية وعروض تفاعلية حول تطور الخدمات القنصلية، من أبرزها:

– اعتماد المنصة الرقمية المجانية لحجز المواعيد؛

– تحديث بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛

– رقمنة سجلات الحالة المدنية؛

– إطلاق تطبيق خاص بطلبات ترحيل جثامين المتوفين؛

– اعتماد الأداء الإلكتروني والتمبر الرقمي؛

– تحسين ظروف الاستقبال وتنظيم المسارات الإدارية.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، عبّرت السيدة القنصل العام عن فخرها واعتزازها بمستوى وعي الشباب المغربي، مشيدة بروح المسؤولية التي يُظهرها ممثلوه، وخاصة أعضاء مجلس الشباب المغربي للتعاون الدبلوماسي والدولي، مؤكدة أن القنصلية تعتبرهم شركاء حقيقيين في تنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بالجالية.

من جانبه، ثمّن وفد المجلس هذه المبادرة النوعية، معبّرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها القنصلية في سبيل تحسين الخدمات وتوطيد جسور الثقة مع المواطنين. كما دعا المجلس إلى تعميم هذه المبادرات التشاركية لتشمل باقي التمثيليات القنصلية، بما يسهم في تعزيز روح المواطنة، والانخراط الواعي في خدمة الوطن من مواقع الاغتراب.