VIDEO الحصيلة الكاملة للتدخلات الأمنية لولاية امن وجدة خلال السنة المنصرمة 2024-2025

في كلمة السيد والي امن ولاية وجدة والتي القاها نيابة عنه السيد عبد الله بوعبو عميد الشرطة الإقليمي بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني …تم تقديم الحصيلة السنوية الكاملة لمختلف التدخلات الأمنية لولاية امن وجدة كما يلي

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1 ـ تسجيل 49356 قضية مباشرة أنجزت منها 47306

2 ـ تقديم 29186 شخصا امام العدالة

3 ـ اما على مستوى جميع المناطق والمفوضيات التابعة لولاية امن وجدة فقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 59968 شخصا في حالة تلبس من اجل مختلف السرقات

4 ـ توقيف 9004 شخصا مبحوثا عنهم بمختلف الجنايات والجنح

5 ـ حجز 4 طن و650 كلغ من مخدر الشيرا

6 ـ حجز 16 كلغ من مخدر الكوكايين

7 ـ حجز 150 جرعة من الهيرويين

8 ـ حجز حوالي 1طن من الكيف والطابا

9 ـ حجز حوالي 18 الف سيجارة ممزوجة بالكيف

10 ـ حجز حوالي 146 الف قرصا طبيا مخدرا من مختلف الأنواع

11 ـ حجز حوالي 47 الف قنينة من الخمور المهربة

12 ـ حجزحوالي 1253 سلاحا ابيضا

13 ـ حجز 771 سيارة لها ارتباط بافعال إجرامية

14ـ حجز 1307 دراجة كانت تستعمل في عمليات إجرامية

15ـ تفكيك 7 شبكات إجرامية كانت تتاجر في المخدرات والأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة كانت تضم 28 شخصا تم ايقافهم

16 ـ تفكيك شبكة متخصصة في التزوير تضم 10 اشخاص

17 ـ تفكيك شبكتين متخصصتين في الهجرة السرية

18 ـ تفكيك 3 شبكات متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وإيقاف 12 شخصا

19 ـ تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار في الدقيق المدعم