وجدة.. الوالي الخطيب يعطي انطلاق فعاليات مهرجان العلوم في نسخته الثانية عشرة.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت فعاليات مهرجان العلوم في نسخته الثانية عشرة بجهة الشرق، صباح اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، بثانوية عمر بن عبد العزيز. وقد افتتح المهرجان والي جهة الشرق، الخطيب لهبيل، رئيس مجلس جهة الشرق، وشخصيات مدنية وعسكرية بارزة.

يهدف المهرجان إلى ربط العلوم بالتاريخ، وتعزيز الفضول العلمي لدى الأطفال والشباب، من خلال تقديم ورشات علمية متنوعة ومبتكرة قد تصل إلى أكثر من 200 ورشة علمية، يستفيد منها أزيد من 15 ألف طفل على مدى ، ثلاثة أيام وبمشاركة أزيد من 300 منشط من مختلف مدن المملكة، حسب ما صرحت به رجاء عبدو الكاتبة العامة لجمعية مؤسسة عمر بن عبد العزيز.

تتنوع فعاليات المهرجان بين ورشات علمية، وندوات، ومعارض، وزيارات ميدانية موزعة على فضاءات أخرى، مثل مدرسة سيدي زيان، حديقة للا عائشة، حديقة للا مريم، مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، ودار العلوم لجهة الشرق.

ورغم كل المجهودات التي تبذلها الجهات المنظمة من أجل إنجاح هذا المهرجان إلا أنه يواجه تحديات عدة خاصة على مستوى محدودية التمويل، الذي تأمل الجمعية المنظمة على تحسينه مع توالي الدورات المقبلة، بغية إعطاء إشعاع للبحث العلمي.

رشيد نشينش