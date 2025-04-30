تتجه أنظار جمهور كرة القدم نهاية الأسبوع الحالي، (يوم السبت 3 ماي الجاري) حيث سيجرى دربي الشرق بين الغريمين المولودية الوجدية والاتحاد الإسلامي الوجدي، برسم الدورة 26 من بطولة القسم الثاني.

لقاء قطبي مدينة وجدة هذا الموسم سيجرى بنكهة خاصة نظرا لوضعية الفريقين معا، ففي الوقت الذي يحاول فيه المولودية الوجدية، المنتشي بفوز ثمين امام النادي القنيطري، الخروج نسبيا من الوضعية المتأزمة في أسفل الترتيب، يحاول ليزمو من تعزيز مكانته في طابور المقدمة، بالرغم من النتائج السلبية التي حصل عليها في الدورات الأخيرة بحصده أربعة هزائم متتالية … واكيد ان فوز أي طرف سيكون حتما انتصارا للروح الرياضية وللجماهير الوجدية المشهود لها بالانضباط والاحترام…

وفي إطار اجراء لقاء” دربي الشرق” وجهت فعاليات رياضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نداء للجماهير الوجدية، بخصوص التحلي بالروح الرياضية خلال المواجهة، بين الطرفين، ودعت جماهير الناديين معا، إلى تجنب الشماريخ، أو القاء المقذوفات والقنينات والمواد الصلبة داخل أرضية الملعب، وذلك تفاديا لأي شكل من أشكال الأضرار، التي قد تهدد الناديين على المستوى الرياضي والمادي… فمن يحب الفريق لا يمكن أن يتسبب في إيذاء ناديه بأية طريقة، باعتبار ان الجماهير الوجدية هي مصدر قوة الناديين معا.

كما ناشدت الفعاليات الرياضية، التحلي بالسلوك الحضاري، لإنجاح” دربي الشرق” حتى يمر في جو أخوي، والابتعاد عن كل مسببات الشغب سواء داخل أو خارج أرضية الميدان في إطار الاحترام المتبادل الدي يربط بين جمهور المولودية الوجدة والاتحاد الإسلامي الوجدي…

الا ان الغريب في امر هذا العرس الكروي، ان اجتماع السلطات المحلية يوم الثلاثاء 29 ابريل مع المكتب المسير للفريق المستقبل اتحاد وجدة، افضى بإجراء اللقاء في الملعب البلدي، مع تحديد عدد الجمهور في افق 2000 متفرج، (وتخصيص 10 في المائة لجمهور المولودية ) في الوقت الذي تتوفر فيه مدينة وجدة على ملعب كبير بحجم المركب الشرفي بسعة 20 ألف متفرج…- وهو اكثر امنا من الملعب البلدي الذي يوجد في وسط المدينة –

ويبدو انها معادلة غريبة، حيرت الجميع لما فيها من تناقضات، تمس بسمعة جماهير وجدية شغوفة بفريقيها، ومشهود لها بالتربية وحسن اخلاقها في التشجيع…. غلما ان دربي الشرق، لهذا الموسم، تزامن مع المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، والتي تدعو الى “ترسيخ ثقافة التشجيع المسؤول، وضمان بيئة رياضية مثالية » -طبقا لما جاء في توصيات المناظرة الجهوية التي انعقدت يوم 24 ابريل بوجدة- بخصوص محاربة الشغب…

وحسب متتبعين للشأن الرياضي، كان من الأفضل اجراء اللقاء بدون جمهور، باعتبار ان اللقاء سيجرى في الملعب البلدي (بين فريقين ينتميان لمدينة واحدة) لتكون سابقة في تاريخ الكرة العالمية…

ليبقى السؤال المطروح ماذا لو استغلت السلطات المحلية هذا العرس الكروي لتجسيد التوصيات على ارض الواقع؟؟ صحيح ان القانون واضح بخصوص استقبال النادي في ملعبه، ومع ذلك كان جديرا مساهمة الجميع في بلورة هذا الورش الوطني، المرتبط بمحاربة الشغب في الملاعب الرياضية، مع العلم ان فريق اتحاد وجدة كان قد أجرى جل مقابلاته بالمركب الشرفي – تقريبا- طيلة مرحلة الذهاب قبل افتتاح الملعب البلدي.

عبد القادر البدوي