شراكة استراتيجية بين المعهد المتخصص في مهن النقل واللوجستيك IFTL والبروفيسور رشيد اليزمي لإطلاق أول شهادة وطنية متخصصة في صيانة بطاريات السيارات الكهربائية

بيان صحفي

النواصر، 14 أبريل 2025

تماشياً مع الدينامية الوطنية والدولية نحو التنقل الكهربائي، وتلبيةً لحاجة السوق إلى كفاءات مغربية عالية التأهيل، أعلن المعهد المتخصص في مهن النقل واللوجستيك IFTL عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع البروفيسور رشيد اليزمي، أحد أبرز الباحثين العالميين في مجال بطاريات الليثيوم أيون، ومخترع أنود الغرافيت المستخدم في هذه البطاريات.

وتُجسِّد هذه الشراكة انطلاقة شهادة التكوين المهني المتقدم في صيانة بطاريات السيارات الكهربائية CPS MBVE، التي ستُعطى تحت إشراف مباشر للبروفيسور اليزمي، بهدف تكوين موارد بشرية مؤهلة، قادرة على التشخيص المتقدم، والصيانة، والتدبير الآمن لبطاريات الليثيوم أيون، بما يواكب التحولات التكنولوجية في قطاع السيارات الكهربائية.

من المرتقب أن ينطلق البرنامج التكويني في أكتوبر 2025، باعتماد مقاربة بيداغوجية حديثة تجمع بين التكوين النظري والتطبيقي، بالإضافة إلى تدريب ميداني وحالات واقعية. وستُقدَّم الدروس باللغتين الفرنسية والإنجليزية، مع توفير دعم لغوي للمتدربين لضمان اندماجهم في البيئات المهنية الدولية. كما سيشارك في التأطير خبراء مغاربة ودوليون مرموقون.

نبذة عن البروفيسور رشيد اليزمي

البروفيسور رشيد اليزمي هو أحد أبرز العلماء المغاربة على الصعيد الدولي، ويُعرف باختراعه لأنود الغرافيت في بطاريات الليثيوم أيون. حاصل على جائزة “درايبر” المرموقة من الأكاديمية الوطنية للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير تقنيات تخزين الطاقة. ويضع اليوم خبرته العلمية في خدمة تنمية الكفاءات الوطنية في مجال التنقل الكهربائي.

عن المعهد IFTL

المعهد المتخصص في مهن النقل واللوجستيك IFTLهو مؤسسة عمومية تُدار من طرف فدرالية النقل واللوجستيك، تحت وصاية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. يُعد المعهد أحد المراكز الرائدة من الجيل الجديد التي أُحدثت في إطار برنامج “COMPACT II” الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلةً بمؤسسة تحدي الألفية MCC.

ويهدف المعهد إلى تكوين كفاءات مهنية عالية التأهيل، تستجيب لحاجيات سوق الشغل، من خلال اعتماد نموذج تكوين يرتكز على الابتكار، والانفتاح، والتطبيق العملي، في تناغم وثيق مع الفاعلين الاقتصاديين.