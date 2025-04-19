انتكاسة مدوية لعسكرالجزائر : سلوفينيا تجدد دعمها لمغربية الصحراء رغم الغاز المجاني والإغراءات الفاشلة!

‏وليد كبير *

في صفعة دبلوماسية جديدة للنظام الجزائري، أعلنت سلوفينيا، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، عبر وزيرة خارجيتها ونائبة رئيس وزرائها، تانيا فايون، أن بلادها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 “أساساً جيداً لحل نهائي” للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

‏هذا الموقف الصريح والواضح جاء عقب محادثات رسمية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالعاصمة ليوبليانا، حيث أشادت المسؤولة السلوفينية بالجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية في إطار البحث عن تسوية لهذا الملف الإقليمي.

‏الجزائر تهدي الغاز… وسلوفينيا تهدي صفعة دبلوماسية!

‏ما يزيد من قسوة هذه الصفعة على النظام الجزائري هو أنها تأتي رغم توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الجزائري إلى سلوفينيا بأسعار تفضيلية، في محاولة يائسة لاستمالة هذا البلد الأوروبي الصغير نحو مواقف مناهضة للمغرب.

‏ورغم هذا “الكرم الغازي”، لم تنجح الجزائر في تغيير الموقف السلوفيني الداعم للمبادرة المغربية، مما يؤكد فشل استراتيجية النظام الجزائري المبنية على شراء المواقف بالثروات الوطنية.

‏صفعتان متتاليتان: خيبة أكتوبر تتكرر!

‏وليست هذه أول خيبة لعسكرDz مع سلوفينيا؛ ففي أكتوبر 2024، خلال اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، كانت سلوفينيا قد وجهت صفعة دبلوماسية أولى للنظام الجزائري عندما صوتت لصالح القرار الأممي الذي يُكرّس دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، في موقف اعتُبر آنذاك تأييداً ضمنياً لمغربية الصحراء.

‏وهكذا، تسجل سلوفينيا ثاني صفعة مدوية للنظام العسكري الحاكم في الجزائر في أقل من ستة أشهر، لتكرس عزلته وتؤكد أن كسب دعم العالم لم يعد يتم عبر الرشاوى والابتزازات بل عبر المصداقية والواقعية، وهي صفات ترتكز عليها الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس.

‏دعم أممي متواصل وعزلة خانقة لعسكرDz

‏في تصريحاتها، أكدت تانيا فايون دعم بلادها الحصري لدور الأمم المتحدة في تسوية النزاع، مشيدة بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2756 (2024)، كما شددت على أهمية دعم بعثة “المينورسو” ومبعوث الأمين العام الأممي ستافان دي ميستورا.

‏ويأتي هذا الموقف ليعزز الدينامية الإيجابية التي تراكمها الدبلوماسية المغربية دوليًا، في مقابل تخبط النظام الجزائري الذي بات يعيش عزلة متزايدة رغم محاولاته المحمومة للتشويش وشراء الذمم.

‏نهاية أوهام العسكر

مرة أخرى، يتلقى النظام الجزائري رسالة واضحة:

‏المال والغاز لا يشتريان الحق ومغربية الصحراء خيار دولي لا رجعة فيه، والمبادرة المغربية للحكم الذاتي تكرس نفسها كالحل الوحيد الجاد والواقعي للنزاع المفتعل، مهما حاول عسكرDz القفز على الحقائق أو التلاعب بالمواقف.

وليد كبير اعلامي ومعارض جزائري