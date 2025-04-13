مشروع مذكرة استراتيجية لإعادة إنعاش نادي المولودية الوجدية

‎إعداد : الأستاذة سَلِيمَة فَرَاجِي

‎المحامية بهيئة وجدة

‎اولا – السياق العام

‎يُعتَبَر نادي المولودية الوجدية من بين المعالم الرياضية البارزة في عاصمة الشرق مدينة وجدة و المملكة المغربية، لذلك فهو أكثر من مجرد نادٍ لكرة القدم. بل يُمثِّل مرجعاً هُوِيّاتياً، ورمزاً جهوياً، ورافعةً للتلاحم الاجتماعي لفائدة آلاف الشباب والعائلات بجهة الشرق.

‎غير أن النادي، وبسبب توالي سنوات عجاف وغياب الرؤية الاستراتيجية، يمر اليوم بأزمة خانقة تجلَّت في:

‎ -مديونية تفوق تسعين مليون درهم.

‎- اختلالات على المستوى الإداري والرياضي.

‎ – تراجع في تكوين اللاعبين والبنيات التحتية.

‎-فقدان ثقة الجماهير والشركاء المؤسساتيين.

ثانيا – الأهداف الاستراتيجية

‎يهدف مشروع هذه المذكرة إلى وضع أسس خطة إنعاش واقعية، ذات مصداقية، جماعية الطابع، من خلال الأهداف التالية:

‎ 1. تطهير الوضعية المالية للنادي وتحديد المسؤوليات.

‎ 2. تفعيل الحقوق المالية المرتبطة بتكوين اللاعبين.

‎ 3. إبرام شراكات هيكلية، خاصة مع مجموعة OCP.

‎ 4. دراسة إمكانية اللجوء إلى مُسطرة الإنقاذ القضائي من أجل الحفاظ على نشاط النادي وتجميد ديونه.

‎ 5. استعادة الحكامة، والشفافية، والدينامية الجماهيرية حول النادي.

ثالثا- محاور العمل ذات الأولوية

1-افتحاص مالي وقانوني مستقل

‎ -إطلاق عملية افتحاص شاملة للوضع المالي والديون (الجبائية، الاجتماعية، المزودين…).

‎-تحديد فترات سوء التدبير وتحميل المسؤوليات

‎-مواكبة قانونية ومحاسباتية دقيقة.

‎2. تفعيل تعويضات التكوين

‎ إعداد قاعدة بيانات للاعبين الذين تَكَوَّنوا داخل النادي ما بين 12 و23 سنة.

‎ تحديد اللاعبين الذين تم انتقالهم داخل المغرب أو إلى الخارج، وتفعيل حقوق التعويض والتضامن المنصوص عليها في أنظمة الفيفا.

‎3. شراكة مع مجموعة OCP

‎ • اقتراح اتفاقية شراكة تشمل:

‎ -إنشاء أو تأهيل مركز تكوين تابع للنادي.

‎ -تأطير تقني، تربوي ونفسي لفائدة اللاعبين الناشئين.

‎ -تثمين الكفاءات المحلية في إطار مواطِنِي.

‎4. الإنقاذ القضائي أو مسطرة الحماية

‎ دراسة إمكانية اللجوء إلى مسطرة الإنقاذ المنصوص عليها في مدونة التجارة قصد:

‎ تجميد الديون.

‎ ضمان استمرارية نشاط النادي.

‎ -إعداد خطة سداد تدريجية.

‎ -تجنّب التصفية القضائية لما لها من تداعيات سلبية على المدينة والجهة.

‎5. التعبئة الجهوية والمساهمة

‎ • إطلاق نداء تعبئة لجميع الفاعلين: منتخبين، مقاولات، لاعبين سابقين، جماهير.

‎ -تأسيس لجنة جهوية لدعم المولودية.

‎ -تفعيل نظام مساهمات ومواكبة مالية في إطار من الشفافية والفعالية.

‎في الختام يعتبر نادي المولودية الوجدية إرث رياضي وثقافي. إنقاذه ليس اختياراً، بل واجب أخلاقي، هوياتي وجهوي يقع على عاتق الجميع

‎الوسائل القانونية، والآليات المالية، والشركاء المؤسساتيون موجودون وما نركز عليه و نحتاجه اليوم هو إرادة واضحة، حكامة نزيهة، مصداقية وتعبئة جماعية.

سليمة فرجي