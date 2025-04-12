انتخاب الأستاذ خليل متحد رئيسا للمجلس الجهوي للموثقين بجهة الشرق والأستاذ نورالدين محموح نائبا للرئيس

انتخب الأستاذ خليل متحد خلال الانتخابات التي جرت بمدينة وجدة يوم الحميس 10 ابريل 2025 رئيسًا للمجلس الجهوي للموثقين بجهة الشرق، كما انتخب الأستاذ نورالدين محموح نائبا للرئيس

وانني اذ اغتنم هذه المناسبة فانني أتقدم باسمي الخاص ونيابة عن كل طاقم الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ـ للأستاذ خليل متحد باحر عبارات التهاني وأصدق المتمنيات له بالتوفيق والنجاح في مسؤوليته الجديدة ، لا سيما وانه يتميز بالعديد من الخصال التي ستجعله خير خلف لخير سلف …فالاستاذ خليل متحد هوذلك المواطن الوجدي الغيور على مدينته وجهته ، وهو الجمعوي الذي يناضل من اجل تحقيق العديد من الأهداف النبيلة في صمت وبعيدا عن الأضواء ، وهو صاحب الاعمال الخيرية التي تدخل الفرحة والبهجة وتعيد الأمل في الحياة للأطفال الفقراء المصابين بالسرطان في مدينة وجدة وبواديها …وهو الرياضي الغيور على كل ما هو رياضي بالمدينة خصوصا فريق المولودية الوجدية حيث انتخب خلال الأسبوع المنصرم رئيسا للجنة المسيرة لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم …ومحبي الفريق الوجدي يعلقون عليه كل الآمال لانقاذ الفريق من السقوط أولا ، والعمل على عودته الى فرق النخبة بالدرجة الأولى ثانيا …وما ذلك على الله بعزبز

كما أتقدم للأستاذ نورالدين محموح ، المعروف بطيبوبته ، ونزاهته ، وتواضعه باصدق عبارات التهاني متمنين له المزيد من التألق ، لاسيما انه يمثل رفقة الأستاذ خليل متحد ثنائي يتميز بالانسجام والتوافق مما سيجعلهما يحققان كل الأهداف المسطرة…خصوصا ان فضاءا مشتركا كان يجمعهما خلال مسارهما الدراسي ولو خلال زمن متفاوت ، ويتعلق الأمر بانهما معا من قدماء تلاميذ ثانوية عبد المومن التأهيلية بوجدة …وانهما ما زالا يحتفظان بكل الاحترام والتقدير لأساتذتهما بهذه المؤسسة العريقة والى يومنا هذا ..

فهنيئا للاستاذين خليل متحد ، ونور الدين محموح مع متمنياتنا لهما بدوام الصحة والسعادة والتالق