« لوكهيد مارتن » تعزز علاقاتها الدفاعية والصناعية مع المغرب

الرباط، المغرب، 9 أبريل 2025: تسعى شركة « لوكهيد مارتن » (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز LMT)، على توسيع حضورها في المملكة المغربية، من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير التعاون في القطاع الصناعي المحلي. ويأتي هذا التوسع تماشياً مع القانون رقم 10-20، الذي يهدف إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية قوية، ودعم رؤية المغرب في تحفيز الابتكار المحلي، وتعزيز القدرات الذاتية وتوفير قدرات دفاعية رفيعة المستوى.

وخلال زيارة رسمية نظمتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، اجتمع وفد رفيع من « لوكهيد مارتن » برئاسة جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي للشركة في إفريقيا والمملكة العربية السعودية، للبحث في الشراكات في مجال سلاسل التوريد. كما زار الوفد شركات صناعية رائدة في الدار البيضاء، من بينها TDM Maroc وSABCA Maroc وCollins Aerospace RFM وExellia Maroc. وتأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية « لوكهيد مارتن » الأوسع لتعميق اندماج الموردين المغاربة في سلاسل التوريد العالمية، وزيادة المحتوى المحلي ضمن منصاتها، وتعزيز القدرات الصناعية والتصنيعية داخل المملكة.

وقال رانك: « تعكس علاقتنا الراسخة مع المغرب التزاماً مشتركاً بالابتكار، والأمن، والتقدّم الاقتصادي. وفي ظلّ استمرارنا في تعميق تعاوننا، نحن نهدف إلى تطوير قدرات المغرب الدفاعية، وتوسيع نطاق الخبرات المحلية، والمساهمة أيضاً في تحقيق النمو الصناعي والاقتصادي على المدى البعيد ».

كما، عقد الوفد نقاشات مع كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في الرباط، وجددوا التأكيد على التزام شركة « لوكهيد مارتن » بدعم أولويات الدفاع في المغرب. وشملت النقاشات استكشاف فرص جديدة لبناء القدرات، وتعزيز تنمية القوى العاملة، ومواصلة المواءمة مع أهداف المغرب الرامية إلى بناء صناعة دفاعية أكثر استدامة.

وبدأت شراكة « لوكهيد مارتن » مع المغرب، والتي تمتدّ على مدى 50 عاماً، في العام 1974 عند تسليم أول طائرة تكتيكيّة من طراز هيركوليز C-130H إلى القوات الجوية الملكية المغربية. واليوم، تشمل مساهمات الشركة منصات دفاعية متطورة، منها الطائرة المقاتلة « أف 16 فايتينج فالكون » (F-16 Fighting Falcon)، وطوافات « سيكورسكي » (Sikorsky)، وأجهزة رادار، وتقنيات متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي. وتبرز هذه الشراكة المتنامية، المدعومة بجهود تبادل المعرفة المتواصلة، التزام « لوكهيد مارتن » بتعزيز الأهداف الصناعية والدفاعية للمغرب بالتزامن مع إرساء قاعدة أساسية للتعاون المستقبلي.