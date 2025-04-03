ساكنة مجموعة مندواوير جهة الشرق المحرومة من الربط بالكهرباء تناشد السيد الوالي التدخل العاجل لانصافهم

السيد الوالي

بالرغم من الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء لكافة المواطنين، وكذا الارقام التي تؤكد بلوغ نسبة كبيرة من التغطية بهذه الشبكة بمختلف المناطق ببلادنا، فإن ما يزيد عن 40 دوارا المنتمين لعمالات أقاليم جهة الشرق، لا تزال محرومة من هذه الخدمة الأساسية.

وقد استبشرت ساكنة هذه الدواوير خيرا سنة 2017، عندما تم الإعلان عن توقيع اتفاقية في هذا الاطار بين مجلس جهة الشرق والمكتب الوطني للكهرباء، قبل أن تصطدم بالواقع المرير بعد الإعلان عن صفقة ربط تلك الدواوير بشبكة الكهرباء في أواخر سنة 2021، وقد أرست الصفقة على أحد المقاولات ، وبقي المكتب الوطني للكهرباء ينتظر التزام مجلس الجهة ببنود الاتفاقية وأداء مساهمته في المشروع، لكن هذا الأخير أخل بالتزاماته بدعوى عدم توفر الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع، مما دفع مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء الى الغاء الصفقة وتعليق ربط عشرات الدواوير بشبكة الكهرباء الى اشعار اخر.

وبناء على ذلك فإن ساكنة الدواوير المحرومة من هذه النعمة، والذين أنهكتهم سنوات طويلة من الصبر والمعاناة، يناشدون السيد الوالي التدخل العاجل لإنقاذهم من هذا الواقع، وفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إبقاء هذه الدواوير موضوع الاتفاقية بدون شبكة الكهرباء الى هذا الوقت