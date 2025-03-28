أوباجا … تطوير رياضة الريكبي رهين بتظافر الجهود محليا، وطنيا ودوليا.

رشيد نشينش

تحدث رئيس الجامعة الملكية الملكية المغربية لرياضة الريكبي، هشام اوبجا، في المؤثمر الصحفي الذي عقد أمس بمدينة السعيدية، بحضور مصطفى جلطي المسؤول عن تنمية الريكبي بالاتحاد الافريقي ومحمد لمباركي الرئيس المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الشر قية « تحدث » عن أهمية رياضة الريكبي بالجهة الشرقية، وعن سبل النهوض بهذا القطاع، سيما أن مدينة وجدة تمتلك ألقابا وطنية كثيرة في لعبة الريكبي.

وأشار اوبجا في اللقاء التواصلي الذي يسبق الندوة الدولية المزمع عقدها يومي 4 و 5 أبريل المقبل، أنها ستكون فرصة لتعزيز ممارسة رياضة الريكبي في صفوف الشباب والعمل على تطويرها في الأوساط التربوية المدرسية والجامعية، بغية نشر ثقافة رياضة الريكبي وجعلها رياضة أساسية.

وأكد في مداخلته، أن الندوة سيعم فيها النقاش وتبادل الخبرات، حيث ستعرف مشاركة وازنة لعدد من المسؤولين وممثلي الاتحادات الإفريقية والدولية، وكذا قدماء اللاعبين وخبراء اللعبة.

وتأتي هذه الندوة حسب هشام أوبجا، لتدارس وضع استراتيجيات واضحة المعالم تهم تطوير لعبة الريكبي، وجعل المغرب بين الكبار.

وعزز أوبجا كلمته حول الملتقى، أنه سيعتمد على المهنية والاحترافية والتنسيق الجيد بين كل الأطراف، مشيرا أن الجامعة الملكية المغربية للريكبي ستكون على قدر المسؤولية، كما قدم شكره للداعمين والشركاء، وخص بالذكر الوزارة الوصيةعلى قطاع الرياضة.

وقال رئيس الجامعة « إن نجاح هذا الملتقى يعتمد بشكل كبير على التنسيق الجيد بين جميع الأطراف، ولهذا فنحن كجامعة نحرص على حسن تنظيم هذا الحدث، ونتقدم بالشكر الوافر لجميع الشركاء والداعمين، منوها بدورهم في المساعدة على تطوير رياضة الريكبي بالجهة.