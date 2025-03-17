كما واعدنا قراء وزوار الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » ، وكما سبق ان قلنا : ايمانا منا بالحوارالسياسي الديموقراطي الجاد ، الحوار الذي يؤمن باحترام الرأي والرأي الاخر

وايمانا منا بحق المواطن في المعلومة نواصل في الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي



تقديم العرض الكامل الذي قدمه الدكتور عبد العزيز افتاتي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خلال النقاش السياسي الذي نظمته الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية وجدة انكاد يوم الأحد 9 مارس 2025 حول : السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين حكومتي العدالة والتنمية والحكومة الحالية ، والذي قمنا اجزاءه الثلاثة سابقا ، ونقدم اليوم الجزء الرابع والأخير ، وفيه يتحدى الدكتور عبد العزيز افتاتي كفاءات ووزراء وأحزاب الأغلبية بالنزال السياسي ، سواء على المستوى المحلي او الإقليمي او الجهوي بل والوطني … »فهل من منازل ؟ يقول افتاتي ، رغم ان الكومرادور » اشرى الاعلام صوبا…صكرالاعلام … » فلنتابع بالصوت والصورة الجزء الرابع من عرض الأستاذ عبد العزيز افتاتي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

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وفي الختام ننبه مرة أخرى اننا في الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » نلتزم بالحياد الإعلامي الموضوعي ، واننا نقوم بتغطية أي نشاط حزبي بكل حرفية ومهنية وحياد دون تحيز لا لهذا الحزب اوذاك، ولا لهاته الهيئة او تلك ، طبعا عندما توجه لنا الدعوة بشكل رسمي للقيام بالتغطية الإعلامية لاي نشاط او تظاهرة او نقاش حزبي كيفما كان ، يمينيا او يساريا ، من الأغلبية او من المعارضة … هدفنا الاسمى هو إيصال المعلومة بكل حياد ونزاهة للقاريء او للمشاهد