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عبد العزيز افتاتي يكشف عن وثائق مذهلة بخصوص حكومة عزيز اخنوش …ولهذه الاسباب لا يريدون اصلاحالتعليم VIDEO

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تعميما للفائدة ، واذكاء للحوار السياسي الجاد ،وايمانا بحق المواطن في المعلومية نواصل في الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » تقديم تفاصيل  العرض الكامل الذي قدمه الدكتور عبد العزيز افتاتي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خلال النقاش السياسي الذي نظمته الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية وجدة انكاد يوم الأحد 9 مارس 2025 حول : السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين حكومتي العدالة والتنمية والحكومة الحالية ، ونقدم اليوم الجزء الثالث ، على ان نقدم الجزء الرابع لاحقا  …

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