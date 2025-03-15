عبد العزيز افتاتي يكشف عن وثائق مذهلة بخصوص حكومة عزيز اخنوش …ولهذه الاسباب لا يريدون اصلاحالتعليم VIDEO

تعميما للفائدة ، واذكاء للحوار السياسي الجاد ،وايمانا بحق المواطن في المعلومية نواصل في الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » تقديم تفاصيل العرض الكامل الذي قدمه الدكتور عبد العزيز افتاتي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خلال النقاش السياسي الذي نظمته الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية وجدة انكاد يوم الأحد 9 مارس 2025 حول : السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين حكومتي العدالة والتنمية والحكومة الحالية ، ونقدم اليوم الجزء الثالث ، على ان نقدم الجزء الرابع لاحقا …