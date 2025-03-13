عبد العزيز افتاتي يخاطب حكومة عزيز اخنوش : أنتم أضعف و اسواء وأفشل حكومة عرفها المغرب …وانا من دعاة تفكيك الكارتيلات من اجل محاربة البطالة VIDEO

كما واعدنا زوار موقعنا الالكتروني » وجدة سيتي » المتابعين لقناتنا باننا سنبث العرض الكامل الذي قدمه الدكتور عبد العزيز افتاتي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خلال النقاش السياسي الذي نظمته الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية وجدة انكاد يوم الأحد 9 مارس 2025 حول : السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين حكومتي العدالة والتنمية والحكومة الحالية …

وايمانا منا في الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » برسالتنا الاعلامية المهنية وحق المواطن في تتبع النقاشات السياسية لمختلف الاحزاب نورد اليوم الجزء الثاني لعرض الدكتور عبد العزيز افتاتي على ان نقدم باقي الاجزاء تباعا ….

(ملحوظة : نحن في وجدة سيتي لا نتحيز لأي حزب سياسي كيفما كان ، فنحن نلتزم دائما بالحياد والموضوعية الاعلامية ، واذا كان البعض علق علينا اننا لم نبث لقاءات بعض الاحزاب الاخرى فاننا نرد بما يلي : نحن في » وجدة سيتي » اذا لم توجه لنا اية دعوة من هذا الحزب او ذاك ، فاننا نرفض ان نكون متطفلين بحيث نحضر لقاءاتهم دون ان يوجهوا لنا الدعوة …..وبالتالي فان الاخوة في العدالة والتنمية يوجهون لنا دعوة رسمية خلال كل لقاء ينظمونه سواء بمقر حزبهم او خلال اللقاءات المفتوحة اي اللقاءات الشعبية والجماهيرية…. وبالتالي فنؤكد مرة اخرى اننا في » وجدة سيتي » نقوم بنفس التغطية الاعلامية المهنية لكل حزب يوجه لنا دعوة رسمية ….اعتقد ان الأمر واضح )