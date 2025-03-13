في انتظار حملة امنية صارمة : حي القدس يتحول الى حلبة السباق والكبراج

منير حموتي



تحول حي القدس إلى حلبة لسباق الدراجات النارية، حيث أصبح تقليدا يوميا قبيل موعد الإفطار، يجتمع فيه العشرات من الشباب يمتطون دراجات نارية من النوع الفاره او دراجات الموت C90

لتبدأ سلسة » الكابراج » على الطريقة الهوليودية وهي طريقة خطيرة جدا حيث يقوم السائق برفع دراجته والسير بها بسرعة جنونية خاصة أن عواقبها تكون وخيمة جدا في ظل سقوط السائق أو اصطدامه بمركبات أخرى أو حتى الراجلين و استفزاز صارخ لمشاعر السكان، ودون مراعاة لراحة الأسر.

يتحول شارع محمد السادس يوميا إلى فوضى عارمة جراء تجمهر وتسابق أصحاب الدراجات، في رمزية سلبية تكمن في مرور » الموكب » أمام معهد تكوين الشرطة، وكأن المعنيين يتحدون رجال الأمن الذين أرهقوا في محاربة الظاهرة، التي عهدناها سابقا خلال فصل الصيف، إلا أنها انتقلت إلى الشهر الفضيل المتسم بالتراحم والعبادة واحترام الغير والحرص على الطاعات.

يشار إلى أن مصالح الأمن بولاية وجدة ومختلف المناطق والدوائر الأمنية التابعة لها قد انخرطت في التصدي لمستعملي الدراجات النارية التي تقوم بحركات استعراضية ومنعهم من القيام بهذه السباقات الخطيرة والمزعجة. من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر، وهي الظاهرة التي باتت تؤرق الساكنة وتزعج راحتهم.