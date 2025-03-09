وداعا نعيمة سميح …وداعا الشلال المتدفق

عبد السلام المساوي



وداعا الفنانة الأصيلة …الفنانة المغربية …وداعا صاحبة البحة الساحرة … » ياك يا جرحي جريت أو جريت » ، » جاري يا جاري » … » على غفلة « ……..

تنساب الكلمات في تلقائية كأنها شلال لا ينضب نميره عن التدفق ، يتدفق الصوت رطبا على القلب في تناسق عجيب بين قهقهات الضحك ، تناسق يوقظ فيك الفرح الطفولي لتنفتح الأبواب تدريجيا لقلب عانى من اختفاء الحب…قلب الذي عرف النساء ولم يعرف الحب.

نعيمة بصوتها الفاتن وهي تشدو …صوت جميل وقوي ،لكنه يفيض أنوثة …صوت فيه الكثير من الصدق بعنوان البساطة والهدوء .

وانت تستمع لنعيمة ، وأنت تنصت لها ، تتمنى ان يطول الإنصات والاستماع، تتمنى ألا ينقطع …تستمع الى نعيمة وأنت تستمع بصوت رخيم جميل ينطق جمالا وفتنة ….تستمع إلى نعيمة وكأنك في رحاب سمفونية موسيقية خالدة ….وكأنك تصلي في معبد النساك المتعبدين …وعندما يتوقف الإرسال تبقى مهووسا بصوتها …أنغامه تسكنك وتطرد من أذنك كل صوت نشاز …هو صوت تسمعه لأول مرة فتسقط عاشقا مغرما ولهانا ….ولا رجلا هو من لا يعشق هذا الصوت الأسطوري الذي ينحني له العشاق راكعين ساجدين …نعيمة صاحبة الصوت النقي الطاهر …وطوبى لكل من اتيحت له فرصة الاستماع والاستمتاع بهذا الصوت ، صوت البلبل المغرد بألحان طبيعية بعيدا عن التكلف والتصنع .

والصوت هنا جزء من الكل …نعيمة جميلة صوتا وصورة ، شكلا ومضمونا ، ظاهرا وباطنا ، سطحا وعمقا …إنها بنية متناسقة ونسق متناغم …وجه ملائكي ، يصعب تصنيفه ، يستحيل تحديده ….فيه ملامح أوروبية ، ايطالية واسبانية تحديدا ، فيه تقاسيم امريكا اللاتينية ، فيه اصالة الجمال الامازيغي بنكهة اندلسية …وانت تتأمل وجه شيرين ، وانت تقرأ محيا نعيمة ، تصاب بالحيرة ، وتخرج بخلاصة مفادها ؛ جمال الكون كله حاضر في وجه نعيمة…إنها مغربية …

عينان ضاحكتان تعبران بالابتسامة عن الحب والتفاؤل والصدق …عينان ناطقتان تخفيان الكثير من الأسرار …عينان جميلتان رغم مسحة الحزن المزمن التي ترقد فيهما…تستطيع نعيمة أن تقول أشياء كثيرة ، لكن نظرة منها تعفيها من كثرة الكلام …في حصرتها تتعطل لغة الكلام وتفسح المجال لعينيها لتخاطب العاشق والحاقد …لغة عينيها أبلغ وأفصح من كل لغات العالم وألسنه .

اليوم تعلو وتسمو ، تحلق الى السماء ….تريد ان تتخلص من خسة الأرض وجرائمها واوساخها البشرية ، لتعانق جمال السماء بزرقته ونجومه …انها تتحرر من الأسفل لتلتحق بالأعلى ..كانت تحب العلا والعلياء ….

انيقة بامتياز الذوق الرفيع ، عصرية ولكنها أصيلة …بعيدا عن العري فهي مغرية وفاتنة …جذابة باستحقاق المرأة التي لا تبدي تضاريس جسدها …وتترك حرية التخيل لكل سابح في بحر جمالها وأنوثتها .

انيقة ، ويحار كل من رآها هل اللباس يستمد حسنه وبهاءه من نعيمة أم اناقة نعيمة من جودة اللباس …وسرعان ما ينفك اللغز فسر الجمال من روح نعيمة ….

منذ بداية البدايات عشقت الفن وداعبت الوجود…عز عليها ان تسقط فتستجيب لطيور الظلام …عز عليها أن تخفي وجهها الصبوح بأقنعة قذرة …لم تطق لها سقوطا لهذا اقتحمت قطار الفن مهما غضب السيد والجلاد …أصرت على ان تبقى الراية مرفوعة والوردة مزهرة حتى وإن كان الزمن زمن جهل ورداءة …ولما ادلهمت بنا الآفاق وجدنا فنانة مقتدرة تنبهنا وتهدينا …فان نعيمة التي أطلقت في زمن الصمت صرخة ، جعلت الناس يعشقون الورد…

تعطرت بوعي فني مبكر ، وضربت في الأرض في مرحلة حرجة من تاريخ المغرب …في سن مبكرة بدأ تشكل الوعي الابداعي والانخراط في الغناء…انخرطت في العمل الفني وهي فتاة جميلة ومغرية..

عانقت الفن والطرب وهي بالكاد شابة.. شكلت قيمة مضافة للطرب …حاصرتها اسراب البوم كليالي النفاق طالعة من جحور القبيلة فوجدتها معتصمة باختيارها …نعيمة صاحبة قضية ، وعلى فنانتنا ان تواجه الامواج والاعصار …تلك كانت قناعتها وذلك كان واجبها….وتلك كانت مهمتها..والا فليرحل من هذا العالم الذي في حاجة الى العواطف النبيلة والصادقة …هكذا كانت الصبوحة نعيمة ترى الاشياء …وهكذا كانت تتصور العالم الذي نحن فيه …

وقفت نعيمة فوق خشبة الحياة وأعلنت رفضها للذل والمهانة …انها صاحبة اشكالية ملحاحة…

ألام المرحلة حاضرة في وعيها …هي نعيمة، اذن ، فنانة بامتياز إبداعي …مطربة بقناعاتها …وما اسهل تاقلمها في المجال اذا ارادت بمحض إرادتها ، دون أن تخضع لأي أمر او قرار …..لم تسقط سهوا على الفن …هي فنانة ايمانا واختيارا …اكتسبت شرعية الانتماء بالقوة والفعل ، وانتزعت الاعتراف والتقدير بالصوت والابداع …

و منذ طفولتها كانت نعيمة وردة ممسكة بزمام مسار حياتها ، حملت في صدرها كبرياء القمم وإصرار الأنهار على المضي قدما مهما صعبت المسالك ، تشق مجراها بصبر وثبات…

بعد طفولة هادئة باللون الأبيض والأسود ، بالجدية وشيء من الشغب ،تصطحب ظلها لمواجهة المجهول…لمجابهة المثبطات ، لعناق الأمل ، ودائما كانت تحمل في كفها صوتا ولحنا ، وفي ذهنها عواطف ، وعلى كتفها مهام ومسؤوليات ، فهي تكره الفراغ…..منذ بداية البدايات كشفت عن موهبة تمتلك قدرة النجاح ، وظلت دائما ودوما متمسكة بطموح االنجاح …

ارتشفت ثدي الفن ونهلت من حليبه ، وتشبعت بمبادئه وقيمه…

ان الفن هو فن المراكمة الصبورة وتحضير الطفرات النوعية بالعمل الطويل النفس الخاضع للتقييم الدوري.. …

انها مطربة …لا يمكن أن تحشر في زمرة الفنانات الكسولات ، فهي ليست منهن، لأنها محصنة ، ولكنها كانت تعرف ان الطريق ألغام وكوابيس …وقائع وانفجارات ..دسائس واشاعات …لهذا كانت تمضي بحكمة وثبات …تفضح الكوابيس وتنبه الى صخبها …تنبه إلى الاغراءات وتحذر من مخاطرها …وارتفعت إلى مقام الفنانة المقاومة ….وليست منهن لانها رضعت الأنافة والأناقة في معبد الكبار …فاسمحوا لي ان أعلنها صاحبة قضية وصاحبة أجمل صوت…

لنعيمة حضور فني قوي ، حضور ينشدها كل يوم ويذكرها ،بل ويغنيها ويتصاعد في تناغم مع مسار جمالي …هي اصلا تربت ضد الصمت ..تربت على كره الرداءة ..وهي طفلة ، وهي تنمو ، نما فيها كره الاختفاء وراء الأقنعة …مترفعة في لحظات الهرولة …واثقة في زمن التيه …مؤمنة بان النجاح اجتهاد وعمل…وان الفن اختيار والتزام …

نعيمة مغربية …رحمك الله عزيزتنا