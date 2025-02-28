شكرا أمير المؤمنين …ملك ينصت لنبض شعبه

عبد السلام المساوي

أمير المؤمنين يهيب بالمغاربة عدم القيام بشعيرة عيد الأضحى هذه السنة نظرا للتحديات القائمة .

جاء في نص الرسالة الملكية السامية ، » ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: « وما جعل عليكم في الدين من حرج »، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: « هذا لنفسي وهذا عن أمتي ».

ملك ينصت لنبض شعبه .

لم يكن لدينا فيها شك في الماضي .

وليس لدينا فيها شك في الحاضر .

ولن يكون لدينا فيها شك في المستقبل .

هذا الملك ينصت لصوت شعبه .

هناك اجماع وطني ، يوحد المغاربة حول ثوابت الأمة ومقدساتها ، والخيارات الكبرى للبلاد ، وأولها » الملكية الوطنية والمواطنة ، التي تعتمد القرب من المواطن ، وتتبنى انشغالاته وتطلعاته ، وتعمل على التجاوب معها » ، وثانيها ، مواصلة مواصلة الخيار الديموقراطي والتنموي بعزم وثبات . يقول جلالة الملك عن الملكية المواطنة » يعلم الله انني أتألم شخصيا ، ما دامت فئة من المغاربة ، ولو أصبحت واحدا في المائة ، تعيش في ظروف صعبة من الفقر او الحاجة . لذلك أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية ، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية ، والتجاوب مع الانشغالات الملحة ..، »

منذ توليه العرش كان الاقتصاد شغله الأول ، ووصف » ملك الفقراء » حينها يختزل الكثير من التمثل الشعبي لملك أختار أن ينتصر للفئات الهشة ..

لعله السبب الذي يجعل ايماننا بالمغرب يتعمق يوما بعد يوم .

لعله السبب الذي يجعلنا نشعر باستمرار ، ودوما وأبدا – ومهما استكثرها علينا الحاقدون ، بأننا محظوظون .

لعله السبب الذي يجعلنا نواصل المسير مطمئنين أننا سنصل مهما قال لنا الغاضبون من هاته الثقة بالنفس المغربية ، ومهما استكثروا علينا الإيمان بهذا الوطن وبهذا الشعب وبهذا الملك .

دمنا ولنواصل المسير ، في السير هذا والحرص عليه ، نكتب الحكاية المغربية نفسها بكل النبوغ . الحمد لله أن لدينا دولة عريقة بمؤسساتها ، ولدينا ملكا يكشف معدنه النفيس في وقت الشدة .