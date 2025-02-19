في الندوة الصحفية لسندباد الشرق امين خيري: تجاوزنا الصعاب واللجنة المؤقتة فتحت مجموعة من الاوراش

قدم امين خيري رئيس لجنة الاعلام والاتصال والناطق باسم الفريق، في الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة المؤقتة للفريق، صبيحة يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، معطيات بالتفصيل عن المراحل العصيبة التي مرت منها اللجنة المؤقتة مند انعقاد الجمع العام، وخاصة فيما يتعلق بمشكل التكاليف المرتفعة لفض نزاعات اللاعبين، سواء على الصعيد الدولي او الوطني، وأضاف خيري ان اللجنة وجدت نفسها امام جبال من المشاكل، بالنظر الى التكلفة المالية الكبيرة، وع ذلك – يقول – ان بفضل عزيمة الجميع خاصة الرئيس محمد هوار تمكنا بحول الله التغلب على جميع الصعاب، ورفعنا التحدي لإنقاذ الفريق…

وذكر رئيس لجنة الاعلام والتواصل، عن الدعم اللامشروط الذي قدمه فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم وعبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية، وكذا الأطر التابعة للجامعة والعصبة في التغلب على المنع الدولي، انطلاقا من مجموعة من التدابير الإدارية والمالية…

وفي سياق كلامه أكد خيري، ان اللجنة المؤقتة فتحت مجموعة من الاوراش، من أهمها إعادة تأهيل مركز التكوين التابع للنادي، واكيد – يقول – سنتمكن من تحقيق اهداف واضحة وبالتالي سنعمل جاهدين على تحسين وضعية الفريق، منوها في ذات الوقت ب « المساهمات المادية المهمة من جانب رئيس اللجنة محمد هوار، ونائبه الأول رحال لكناني، وبتضحيات ناشبه الثاني الدكتور عصام العيساوي »

ولوضع النقط على الحروف، رد الناطق الرسمي للفريق – باحترافية – عن الانشغالات والتساؤلات التي تشغل بال أنصار ومحبي الفريق، كما عبر عن استعداد لجنة الاعلام والتواصل بتجاوز التقصير الذي طال عملية التواصل مع وسائل الاعلام مستقبلا…

وفي كلمة اخيرة جدد خيري، دعوته بضرورة تظافر مجهودات جميع الفعاليات الرياضية، وكذا الجماهير الوجدية التي اعتبرها المساند الرسمي للفريق …

بدوره قال فلاح في اول خروج اعلامي له بعد التعاقد معه رسميا خلفا للمدرب محمد بن مسعود، خلال تقديمه لوسائل الإعلام » نحن الآن في مرحلة صعبة مع المولودية، لكن الحمد لله هناك عائلة كبيرة وراء الفريق، من جمهور وصحافة وإدارة، لدينا اهداف واضحة وسنعمل جاهدين على تحسين وضع الفريق… مضيفا ان الهدف الأول الآن هو إخراج الفريق من أسفل الترتيب. نحن في وضعية صعبة، لكن بفضل العمل الجماعي والطموح، سنتمكن من تجاوز هذه المرحلة.

واوضح المدرب الجديد فلاح، في إجابة على سؤال أحد المراسلين الصحافيين، أنه لم يأت إلى وجدة من أجل المال، مضيفا أنه لم يناقش راتبه الشهري مع الرئيس محمد هوار، إيمانا منه بتقديم عمل لإرجاع الفريق إلى القسم الأول، وأن يظهر ما في جعبته بهدف بصم صورة للعمل الذي يقوم به…

واستطرد قائلا، إنه لا يمكن وضع تقييم شامل للمجموعة الوجدية بعدما قاد الفريق في حصتين تدريبيتين، مؤكدا أن الفريق يتوفر على لاعبين ممتازين من أحسن ما هو موحود في القسم الثاني، وذكر ببعض الاسماء من قبيل ابردي، عماد الخنوس، سفيان كركاش وياسين الذهبي، هذا الاخير قال عنه إنه ليس في لياقته وممكن أن يعطي الإضافة ريثما يحسن لياقته… كما أشار الى انه جاء بمشروع رياضي يتعلق بالتكوين، مشددا على نقطة متعلقة بمقاطعة اللاعبين، وقال سوف لن تحدث هذه المسألة ما دمت مدربا للفريق.

للإشارة فمراد فلاح حمل قميص العديد من الأندية الوطنية، وتوج رفقتها بالعديد من الألقاب والكؤوس، منها الوداد البيضاوي و الجيش الملكي و المغرب الفاسي و شباب المسيرة والوداد الفاسي، قبل أن يختار بعد نهاية مشواره الرياضي دخول عالم التدريب من الباب الواسع، حيث كانت تجربته مع رجاء بني ملال ناجحة بكل المقاييس، بعدما حقق رفقته الصعود إلى الدوري الاحترافي الأول، كما أشرف على تدريب فرق اخرى، الامر يتعلق بيوسفية برشيد، وشباب بن جرير، وجمعية سلا، وعمل مساعدا للمدرب حسين عموتة خلال فترة سابقة بالوداد البيضاوي…

عبد القادر البدوي