عرض مفصل للسيد منير أوخويا المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق حول مشاريع الشركة والمخطط الخماسي VIDEO

وجــــــــــدة: اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق: ميزانية طموحة تعادل9.5 مليار درهم للفترة 2025-2029



انعقدت يوم الثلاثاء 12 فبراير 2025 بمقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق الدورة العادية للمجلس الإداري للشركة، برئاسة السيد والي جهة الشرق وبحضور أعضاء المجلس الإداري. خصص هذا الاجتماع للدراسة والمصادقة على الميزانية برسم سنة 2025 والمخطط الخماسي للفترة 2025-2029.

وفي هذا الإطار، قدم المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق عرضاً مفصلاً حول ميزانيتي الاستثمار والاستغلال برسم سنة 2025، حيث بلغ مجموع الاستثمارات المرتقبة 2 مليار دهم موزعة كما يلي: قطاع الماء 506 مليون درهم و601 مليون درهم لقطاع الكهرباء و836 مليون درهم لقطاع التطهير السائل و121 مليون درهم للقطاع المشترك. كما تم استعراض الميزانية الإجمالية والمخطط الخماسي للفترة 2025-2029 التي تقدر بحوالي 9.5 مليار درهم موزعة بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات: 1.08 مليار درهم في 2025، و2.61 مليار درهم في 2026، و2.72 مليار درهم في 2027، و2.09 مليار درهم في 2028، وأخيرا 967.31 مليون درهم في 2029.

حيث أشار السيد المدير العام إلى أن هذه الاستثمارات ستشمل مشاريع كبرى تهم جميع أقاليم جهة الشرق، من أبرزها:

– تأمين وتزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب

– تجديد وتحديث شبكات التوزيع لتحسين المردودية والخدمات

– مشاريع تقوية سعة تخزين الماء الصالح للشرب في بعض أقاليم الجهة

– تقوية مراكز التزويد القائمة وبناء منشآت وتجهيزات جديدة للربط الكهربائي

– توسيع شبكة الربط الكهربائي لتشمل الدواوير في بعض أقاليم الجهة

– مشروع اعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء

– تجديد وتحديث شبكات التطهير السائل في بعض مراكز الجهة

كما أكد السيد المدير العام على أن ميزانية 2025 والمخطط الخماسي للفترة 2025-2029 يرتكزان بشكل أساسي على تحسين مردودية شبكات التوزيع وكذا الخدمات مع ترشيد النفقات المالية والحفاظ على التوازن المالي للشركة وتعميم الولوج لخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل داخل المدار الترابي لجهة الشرق وذلك من أجل تقليص الفوارق بين المجالين الحضري والقروي وضمان تدبير منسجم وعادل للخدمات.

وبعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على ميزانية الشركة برسم سنة 2025 والمخطط الخماسي للفترة 2025-2029.

وفي ختام الاجتماع، هنأ السيد الوالي رئيس المجلس الإداري المدير العام وجميع أطر ومستخدمي الشركة على كفاءتهم وفعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين، داعين إياهم إلى مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة وتحسين جودة الخدمات والتدبير الجيد لهذه المادة الحيوية خصوصا فيما يتعلق بالرفع من مردودية الشبكات، و من جانبه أشاد المدير العام بتعاون السلطات المحلية والمركزية والمؤسسات المنتخبة لدعمهم الدائم لمختلف مشاريع الشركة، مؤكداً على أهمية هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المسطرة ضمن عقد التدبير.

وفي نهاية هذا الاجتماع، رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق.