التراماسكية

ترجمة: رمضان مصباح

يمكن وصف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن كندا وبنما وجرينلاند وقطاع غزة وأوكرانيا، بأنها لغة تخريبية لا تهدف إلى الاستفزاز بقدر ما تهدف إلى طمس خطوط الفصل.

بهذا المعنى، يتحدى النهج الترامبي(الايلونماسكي) الصور النمطية، من خلال اختيار حركة مزدوجة:

تصعيد واضح للتهديدات ,بهدف خفض التصعيد وتغيير الوضع، وفقًا للمصلحة المنشودة.

إن الخطاب الفوضوي، والغموض ألاستراتيجي والدعاية التحريضية، واستراتيجية التقاء الأضداد، والتأثير الإعلاني المتمثل في التخلص منها، هي خصائص الفكر الاستراتيجي الجماعي المستوحى من المبادئ القديمة ل « سون تزو »؛ ولكن مع تكييفه مع فعل إيماني ذي طبيعة أيديولوجية.

ربما يكون هذا صادماً نظراً للبراجماتية الأميركية، ولكن هذا النهج المثير للجدل، والذي يسبب الإحراج حتى لأتباع الصوابية السياسية , لديه الفضل في تعطيل إدراك الواقع وحلحلة المواقف القديمة.

كانت بعض التصريحات التي أدلى بها ترامب حول سيادة كندا، كافية لإشعال أزمة هوية وجودية في المقاطعات العشر، والأقاليم الثلاثة؛ في هذه الدولة الضخمة التابعة بالفعل للولايات المتحدة.

وبعيدا عن التهديد الحقيقي المتمثل في عصاالحواجز الجمركية التي يلوح بها ترامب في وجه كندا والمكسيك؛ فإنه لا يزيد على تحطيم الأبواب المفتوحة بالفعل، والتي لا تريد بعض العقول العالقة في نوع من المحافظة التقليدية رؤيتها.

وتبدو مطالبات ترامب بشأن بنما وجرينلاند أقل إثارة للاستعراب وأكثر انسجاما مع واقع استراتيجي راسخ منذ فترة طويلة.

إن القضية الاستراتيجية للغاية ،المتمثلة في قناة بنما ،لا يمكن لأي دولة مثل الولايات المتحدة أن تتنازل عنها؛ حتى لو تمكنت الصين، في يوم من الأيام، من حفر قناة أخرى تربط المحيطين الأطلسي والهادئ ،عبر نيكاراجوا ؛على الرغم من ضعفها في مواجهة الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.

جرينلاند هي بالفعل جزء من الولايات المتحدة من وجهة نظر استراتيجية.

إن إثارة احتمال الاستحواذ على هذه المنطقة الشاسعة ،ذات الكثافة السكانية المنخفضة، من دولة مثل الدنمارك؛ والتي تخضع بالفعل و بالكامل لواشنطن؛ هي تقنية ترفيهية تستند إلى ما نسميه تلفزيون الواقع ،كما ظهر بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

يتظاهر ترامب بتجاهل مطالب الاستقلال التي رفعها شعب الإنويت في جرينلاند، لكن التركيبة السكانية لهذه الشعوب حكمت عليهم ،بالفعل ،بالنسيان.

يقدر عدد سكان جرينلاند بنحو 57 ألف نسمة، ويبلغ معدل النمو السكاني 0.01%. وتبلغ مساحة الجزيرة 2,166,186 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ طول سواحلها على المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي ما يزيد قليلاً عن 44 ألف كيلومتر.

علاوة على ذلك، تتمتع هذه المنطقة بموارد كامنة هائلة من الفحم والحديد والرصاص والذهب والبلاتين واليورانيوم والتنتالوم والماس والنيوبيوم والتيتانيوم ؛بالإضافة إلى إمكانات الهيدروكربون وموارد الأسماك الهامة.

ومن ناحية أخرى، فإن الخطاب الأكثر إثارة للاضطراب، الذي ألقاه ترامب، يتعلق ببرميل البارود في الشرق الأوسط.

إن خطاب ترامب بشأن الاستيلاء الأمريكي على قطاع غزة يهز خطوط الجبهة التي كان من المفترض أن يتم الاتفاق عليها بين أطراف ثابتة.

إن هذه الفكرة ثورية وتعمل بشكل متعمد على تضخيم فكرة الترحيل الجماعي للسكان من أراضيهم؛ ومن خلال القيام بذلك، لا يرسل ترامب قنبلة حية إلى حلفائه العرب المنافقين فحسب؛ بل إنه يورط الحكومة الإسرائيلية أيضًا في خطابها الخاص.

وليس من قبيل المصادفة أن يلاحظ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن خطة ترامب ليست خالية من الاهمية.

وفوق كل ذلك، فإن هذا يسلط الضوء على حقيقة على الأرض:

إن إسرائيل لم تتمكن من استئصال حماس من قطاع غزة، وهذه المنطقة سوف تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة.

على نحو أكثر مرحاً، يتحدث ترامب عن ريفييرا محتملة في غزة، مع الوعد بتوفير العمل والأمن والحرية لشعب غزة؛ مع الحفاظ على الغموض بشأن رحيله الذي أعلن أنه طوعي، نحو مصر والأردن أو عودته.

إن الدول العربية المتحالفة الأخرى، مضطرة الآن إلى التحرك خارج منطقة راحتها المعتادة؛ وهو ما تبلور في نمط كلاسيكي من التبعية المطلقة لواشنطن؛ في حين أنتجت واجهة من الخطابة التي توحي بدعم غير مُقنَّع للقضية الفلسطينية.

إنها بمثابة ركلة كبيرة في عش النمل ،حيث تتطابق مصالح كل جانب على حساب صراع لا نهاية له.

إن الفعل التخريبي في هذه الحالة هو كلي. إن هذه الخطة تهدف إلى إحداث تغيير كامل في الوضع الراهن في بلاد الشام والشرق الأوسط، وهذا التغيير لن يقتصر على غزة أو الضفة الغربية، بل سيؤثر في نهاية المطاف على إيران وتركيا.

عن: STRATEGIKA 51

عدد:6نونبر2025