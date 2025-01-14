من التاريخ : سجال بين ممثل المغرب بالأمم المتحدة وممثل فرنسا حول اجراء تجارب نووية بالصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا للجزائر
وليد كبير
مقال نُشر بصحيفة The New York Times بتاريخ 05 نوفمبر 1959 بعنوان:
»مقتطفات من خطابات المندوبين الفرنسيين والمغاربة حول تجارب الصحراء »
الصحراء يعني الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا إلى الجزائر الفرنسية على مراحل منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى غاية 1962
يتحدث مقال الصحيفة الأمريكية عن سجال كبير بين وفد المملكة المغربية بالامم المتحدة الذي كان يترأسه السفير أحمد الطيبي بن هيمة والوفد الفرنسي الذي كان يمثله السفير Jules Moch هذا الأخير الذي ابلغ الامم المتحدة بنية فرنسا اجراء اولى تجاربها النووية بالصحراء مبررا ان اختيار تلك المنطقة كونها غير مأهولة بالسكان وقاحلة
لكن سفير المغرب أكد أن واحة رقان هي جزء من منطقة توات قورارة تيدكلت الفلاحية في جنوب شرق المغرب و بها عدد مهم من الواحات الخصبة والسكان وليست مثلما ادعى السفير الفرنسي أنها جزء من صحراء تنزروفت الخالية من السكان و حذر السفير المغربي الأمم المتحدة من الآثار الكارثية لهذه التجارب إن حدثت على ساكنة المنطقة وعلى مواردها الزراعية والمائية
واورد سفير المغرب انذاك احمد بنهيمة ان مجموعة مونروفيا رفضت المشروع الفرنسي اثناء انعقاد مؤتمر الدول الافريقية المستقلة بالعاصمة الليبيرية شهر غشت/اوت عام 1959 وان المشروع الذي طرحه المغرب حظي بدعم دول إفريقية ومن المشرق واسيا
مجموعة مونروفيا التي تضم الدول الأنغلوفونية تحت التأثير الأمريكي مثل ليبيريا رفضت بشدة إجراء التجارب النووية الفرنسية
الصحيفة تحدثت عن معارضة أمريكية ايضا للمشروع النووي الفرنسي الذي حاول السفير الفرنسي اجراء مقارنة من ناحية المسافات وامتداد الإشعاعات المتوقعة بين التجارب التي ستقع لاحقا بصحراء رقان والتجارب النووية الأمريكية في صحراء نيو مكسيكو التي عرفت بمشروع مانهاتن سنة 1945
السفير الفرنسي رفض بشدة اي منع دولي للتجارب النووية الفرنسية وأعتبر ذلك تميزا ضدها وهنا يظهر مدى امتعاض فرنسا من الرفض المغربي انذاك الذي جمع تأييدا دوليا
الملاحظ من خلال هذا المقال هو التاكيد على مغربية تلك الأراضي التي ضمتها فرنسا بشكل جائر الى الجزائر الفرنسية باعتراف الحكومة الموقتة الجزائرية في المعاهدة التي وقعتها مع حكومة المغرب شهر يونيو سنة 1961
الملاحظة الثانية تؤكد على زيف ما تم ادعاءه انذاك على ان المغرب طالب فقط باسترجاع الشريط الممتد من كولومب بشار إلى غاية تندوف بعرض 100 كم بل ان المقال يوكد ان المغرب طالب باسترجاع كل أراضيه التي احتلتها فرنسا في الصحراء
الملاحظة الثالثة هي غياب موقف جبهة التحرير الوطني الذي كان يجب ان يكون تضامنيا مع المغرب المحتضن للثورة التحريرية الجزائرية
جبهة التحرير الوطني التي قدمت اثناء التفاوض السري العرض البديل لفكرة ديغول انشاء دولة في الصحراء وذلك بالسماح لفرنسا بالاستمرار في إجراء التجارب النووية على حساب امن وصحة السكان مقابل إلحاق تلك الصحراء بالجزائر اي انه تم التفاوض بين الطرفين حول ارض لا يمتلكانها
لقد اعتبر المغرب اجراء التجارب النووية على اراضي مغربية وعلى حساب سلامة وأمن رعايا مغاربة تصرف غير اخلاقي غير قابل للتفاوض وهذا ما جعل فرنسا تحسم الخيار لصالح ضم تلك الأراضي الى الجزائر
منقول من صفحة الاعلامي والمعارض الجزائري وليد كبير
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