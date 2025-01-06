خلال مسيرة حاشدة بوجدة : الكنفدرالية الديموقراطية للشغل تدين سياسة حكومة أخنوش

وجدة تحتضن مسيرة جهوية حاشدة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل‎

احمد عاشور



نظم فرع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق صباح يوم الأحد 5 يناير الجاري، مسيرة جهوية حاشدة بمدينة وجدة، المسيرة التي جابت شارع محمد الخامس، عرفت مشاركة واسعة لمختلف القطاعات الحكومية والعمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، بالإضافة إلى حضور لافت للمتقاعدين والطلبة الجامعيين وهيئات سياسية وحقوقية وفعاليات من المجتمع المدني.

وخلال المسيرة، رفع المشاركون بصوت عالي شعارات قوية، تعكس الاستياء العام من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ومن بين تلك الشعارات « بلادي فلاحية والمعيشة غالية » « بلادي سياحية والحوت غالية » « أولادهم في واشنطن وبنما، أولادنا في عكاشة ورأس الحومة ».

كما حمل المشاركون لافتات تحمل اسم النقابة والعلم الوطني المغربي إلى جانب العلم الفلسطيني، في إشارة إلى التضامن مع القضايا العادلة وطنيا ودوليا.

وقبيل انطلاق المسيرة، ألقى الأخ حسان بنعاشور, كلمة نيابة عن فروع الجهة، أكد فيها على السياق الحرج الذي تعيشه الطبقة العاملة بسبب ما وصفه بـالتراجع الخطير للحكومة عن التزاماتها كما ندد بالسياسات اللاشعبية الممنهجة لضرب القدرة الشرائية للمواطنين وإصدار قانون الإضراب التكبيلي والإجهاز على حقوق التقاعد ودمج صندوق التقاعد مع صندوق الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن هذه القرارات تعكس انفراد الحكومة في اتخاذ سياسات بطريقة أحادية ومن شأن ذلك يزيد من معاناة الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، كما حث المشاركين والهيئات الديمقراطية الحاضرة للمسيرة، إلى الوحدة والتعبئة للدفاع عن الحقوق المكتسبة.

ويذكر أن هذه المسيرة تأتي تنفيذا للتعميم الوطني الصادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي دعا إلى تنظيم مسيرات جهوية في مختلف عواصم جهات المملكة وذلك لاجل ايصال رسالة واضحة للحكومة بأن الشارع المغربي يرفض الاستمرار في سياسات التهميش والتكبيل.

كما تميزت المسيرة الحاشدة بطابعها السلمي، حيث جرت في أجواء هادئة ودون تسجيل أي توترات، مع تسجيل حضور محدود للقوات الأمنية وغير ملفت للنظر.