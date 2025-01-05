لقاء مع السيد عامل إقليم تاوريرت عنوانه مسؤولية وأمل في تحقيق التنمية.

محمد بوعصابة



لقد ثمنت رحلتي إلى إقليم تاوريرت بلقاء مع عامل الاقليم السيد بدر بوسيف يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر َمن السنة الماضية الذي عين أخيرا على رأس الإقليم بعد السيد العربي التويجر الذي أتمنى له صحة جيدة و تقاعدا مريحا . كان هذا اللقاء مبرمجا منذ أزيد من شهر، حيث طلبته كفاعل جمعوي صحبة نائب رييس الجمعية البويوسفية للتنمية المحلية الاستاذ محمدين بوكنانة الذي يتابع عن كثب طلب انجاز ثقب مائي بدوار اشريطاط بجماعة مستگمار الذي ينتمي اليه والذي عمه الجفاف فلاحة وماشية وبيئة كباقي المناطق البورية الشرقية .والدافع من هذا اللقاء هو اهتمامي بكل َما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية لمنطقتي التي ولدت وترعرعت وتابعت دراستي الابتدائية و الاعدادية فيها من منتصف الخمسينات إلى منتصف الستينات ، وذلك من أجل مناقشة بعض القضايا والمشروعات المتعلقة بجماعتي مستگمار وتانشرفي المتواجدتين بقبيلة بني بوزگو ، ومدينتي تاوريرت مسقط راسي والعيون التي ترعرعت فيها من أجل متابعتها املا في تفعيلها وتحقيق ما يمكن تحقيقه من إصلاحات وانجازات تنموية. كما تطرقت لمشكلة تلوث وادي زا وملوية الناتج عن نفايات تصبير الزيتون السائلة من أجل المحافظة على مياه الشرب و السقي و البيئة. لقد سبق لي أن طرحت هذه القضايا للسيد العامل السابق الذي سهر على تناول البعض منها

يبقى مشكورا . و بعد الترحيب والحفاوة من طرف السيد العامل الجديد خلال هذا اللقاء الذي حضره السيد الكاتب العام و مساعديه السادة رؤساء الأقسام، وبعد الترحيب المتبادل طرحت العديد من القضايا التي تهم الجماعتين المذكورتين منها الإنارة والماء الصالح للشرب وشرب الماشية وتعبئة المسالك الطرقية وصيانة مسالك أخرى مع بعض المشروعات الطموحة أهمها شق طريق بجماعة مستگمار من جنوبي دوار بوصدان إلى الصويصيف عبر أراضي بنهاري الشاسعة والتنقيب على المياه الجوفية هناك من أجل الاستثمار الفلاحي كما أشرت إلى انشاء تعاونيات مع خلق فضاءات ثقافية ورياضية للشباب والقيام بيوم دراسي على صعيد الاقليم حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدمته في دراسة معمقة، هدفه العام الرقي باوضاع شباب المنطقة . وفي الختام لم تفتني الفرصة لاقدم للسيد العامل وأعوانه لمحة وجيزة عن نادي كتاب وشعراء المغرب الشرقي واعمالهم الثقافية وخاصة بعض أعضاءها المنتمين للاقليم الذين يَواكبون عملية التأليف و النشر والابداع بكل نجاح كما اتيحت لي الفرصة لاهديه عينة من إصداراتنا القيمة من بينها كتاب » أبطال من المغرب الشرقي القائد حمادا البوزئاوي » وكتابي الصادر باللغة الفرنسية حول تاريخ مدينة تاوريرت LES MÛRIERS DE LA VALLÉE DU ZA ( أشجار توت ضفة زا) واعطاءه وللحاضرين نبذة وجيزة حول انشاء المدينة وتطويرها منذ أواخر القرن الثاني عشر تحت سلطنة المرينيين إلى السبعينات من القرن الماضي َمرورا بعدة مراحل منها فترة المولى اسماعيل وبعده مولاي الحسن الأول الذانان قاما بترميم هذه القصبة واخيرا الحقبة الاستعمارية منذ ١٩١٠ وماسيها الانسانية و التي عرفت نموا ديموغرافبا ومعماريا و ثقافيا وما بعدها منذ الاستقلال، والتي هي مضمون الكتاب . ومن جهته وبعد الشكر و التنويه بهذا النشاط الثقافي أكد لي السيد العامل نظرا لأهمية ما طرحته من مواضيع انه سيستضيفني للقاء اخر للتعمق في هذه القضايا من أجل ما يمكن تنفيذه لتسريع واترة التنمية بالإقليم .

* إحساسي بعد اللقاء * انني متفائل ولدي يقين ان تعاون السلطة الاقليمية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني شرط اساس للنجاح في خدمة ساكنة الاقليم .

محمد بوعصابة فاعل جمعوي وكاتب، الرباط .