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مدرب الاتحاد الاسلامي الوجدي بعد انتصاره على اولمبيك خريبكة : سنستعد للديربي ضد فريق المولودية الوجدية VIDEO

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على اثر الفوز المستحق  لفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي على ضيفه اولمبيك خريبكة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت  بينهما بالملعب البلدي بمدينة وجدة , ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة القسم الوطني الثاني.
حيث رفع الفريق الاسلامي الوجدي  رصيده إلى 27 نقطة محتلا بذلك  المركز الثالث مؤقتا، هذا الانتصار الذي زاد من تأزيم وضع فريق  اولمبيك خريبكة الذي يحتل  المرتبة الاخيرة ب 5 نقط

اثر هذا الفوز صرح مدرب الاتحاد الاسلامي الوجدي  لقناتنا بالتصريح التاليوالذي تحدث فيه على التركيز على مقابلة الديربي التي ستجمع فريقه بفريق المولودية الوجدية …وهي المقابلة التي ستكون يدون شك مقابلة شيقة بالنسبة لمحبي الفريقين …وكيفما كانت النتيجة فانها ستكون نتيجة وجدية  ، .

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