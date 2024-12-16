هذا الى من يهمهم أمر أمن وطمانينة ساكنة حي القدس بوجدة

ذ.يحيى حيدا ( رئيس ودادية حي القدس )



استيقظت ساكنة حي القدس وبالضبط ساكنة شارع المقدس على وقع حادثة مروعة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 12 دجنبر على الساعة الثانية وثلاثين دقيقة…سيارة بسرعة جنونية ارتطمت برصيف واعمدة احد المطاعم بالشارع المذكور آنفا كما توضحه الصور المرفقة…

وقد لا أقف كثيرا عند حيثيات هذه الحادثة وظروفها واسبابها ، وكيفية حدوثها …..لأننا ساكنة حي القدس تعودنا على حوادث أفجع من هذه في هذا الشارع بالضبط الذي أريقت فيه دماء العديد من الأبرياء وقد أزهقت أرواحهم أطفالا وشيبا وشبانا …

ونظرا لكل انواع التهور في السياقة التي يعرفها هذا الحي سواء تعلق الأمر باصحاب السيارات الذين يمارسون كل انواع السياقة البهلوانية في مدارات هذا الحي الى ساعة جد متأخرة من الليل ، او من طرف اصحاب الدراجات النارية الذين يتعمدون اصدار زفيرا مرعبا غير آبهين لا بالمرضى ولا بطمأنينة ساكنة الحي …. لذا أتوجه مرة اخرى الى السيد والي الأمن اولا ، والى السيد والي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد السيد خطيب لهبيل ليقوم بزيارة لهذا الحي ليلا ليرى بام عينه معاناة ساكنة حي القدس…. هذا الحي الذي أراد له المسؤولون الذي أشرفوا على تهيئته أن يكون حيا نموذجيا بجميع المواصفات ….سيما ان جميع الادارات الرئيسية انتقلت مرافقها اليه …..ها هو يتحول إلى فوضى عارمة بجميع المقاييس وعلى جميع الأصعدة والتي سأقف عليها بتفصيل في مقالات لاحقة ….وهذا غيرة وحرقة مني على مسقط رأسي وجدة الحبيبة وبصفة خاصة على هذا الحي الذي اصبحت ساكنته تتأفف من الحالة التي آل اليها نتيجة فوضى السير والجولان خصوصا بعد الساعة السادسة مساء .