في جنازة مهيبة ،الشرق يودع عقله المفكر والمبدع …يودع بنيونس المرزوقي

عبد السلام المساوي



جهة الشرق اليوم عصرا …جهة الشرق تصلي وتدعو …تبكي وتناجي …تدعو الله بايمان وصدق ؛ الرحمة والمغفرة لبنيونس المرزوقي …

جنازة استثنائية لأستاذ استثنائي …

جنازة مهيبة لرجل كبير وعظيم …جهة الشرق ، بكل أقاليمها ؛ مدنها وقراها ، بكل ساكنتها وأهاليها ، بكل ابائها وأمهاتها ، بكل شبابها وشاباتها ، بكل كبارها وصغارها….كئيبة وحزينة …مجروحة ومكلومة …تودع أستاذها …تودع مفكرها …تودع قائدا سياسيا ، نقابيا ، حقوقيا ، جمعويا ، فنانا …

جنازة مهيبة …

اطمئن عزيزنا بنيونس المرزوقي فالعصافير تكن لك الحب الصافي الصريح …

اطمئن أخانا فالجماهير حاضرة في لحظة الوداع …

بالمئات المئات حضروا لتشييع جنازتك …للترحم والدعاء …

كنت محبوبا ، كنت إنسانا طيبا ، كبيرا متواضعا …

أحببت الجميع فأحببك الجميع …

جنازة مهيبة واستثنائية …

ولحضور الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ،

ولإنسانيته ،

ولوفائه ….وقع خاص في النفوس وعليها ،

الأستاذ إدريس لشكر ليس قائدا فقط ، إنه أب ، أخ ، صديق …

حضر الأستاذ ، كما كنت تسميه ، بمعاني الاحترام لك والحب والتقدير لك …كنت وستبقى عنده عزيزا عزيزا …

في جنازتك كان المكتب السياسي مشيعا جنازتك بحرقة …الاتحاديات والاتحاديون يبكونك بحزن وألم …

كنت تقول لي دوما : الاتحاد ليس فقط حزبا بل عائلة ، وفي المقبرة صدق قولك …كنت دائما صادقا …

جنازة استثنائية ومهيبة ؛

بالمئات المئات حضروا ليشيعوا مثواك الأخير …إلى العلا والعلياء …

أساتذة جامعة محمد الأول ، القدامى والجدد …

رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو المدارس السابقون والحاليون …

طلبتك يا أستاذ الأجيال …

مسؤولون وشخصيات بارزة …

منتخبون …

فاعلون اقتصاديون وفعاليات اجتماعية ومدنية …

علماء سياسيون ، نقابيون ، جمعويون ، فنانون…

جنازة استثنائية ومهيبة ؛

بنيونس اليوم حلق الى مثواه في البراري المزهرة لذاكرة الشرق ، وهي التي تصون ، برفق وفرح ، حيوات أمثاله من مولدي التدفق في المجرى العظيم للأمل في أوصال جهة تقاوم الاهات والالام…وتمضي بهدوء وبراءة نحو الامتلاء بصلاة الملائكة

بنيونس ممتد في العقل والوجدان … بكل حب تودع جهة الشرق رمز وعنوان الحب…

بنيونس …سيحفظ لك التاريخ أنك كنت جميلا…لذلك لن تذهب بعيدا تحت التراب ، لأنك ستذهب بعيد فوق التراب …

بنيونس ….ذكراك ستزهر وتولد أبدا نفحات الأمل في التقدم نحو حلمك بغد جميل…

المفكرون لا يموتون …المفكرون أحياء

أحياء في الذاكرة

أحياء في التاريخ

مرزوقي لم يمت

مرزوقي حي

بنيونس اختفى ولم يمت ،

صديقي اختفى ،

دس قلبه في‮ ‬التراب ،

قلبه الذي‮ ‬يحضن العالم

العالم الذي يحضنه….