رسالة مفتوحة رقم 2، إلى السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. الرباط اگدال.عن الحالة المزرية للقطارات المتوجهة او القادمة من وجدة

من السيد محمد بوعصابة،

سلا

رسالة مفتوحة رقم 2، إلى السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. الرباط اگدال.

*نسخة إلى السيد والي جهة الشرق، وجدة

*نسخة إلى السيد عامل إقليم تاوريرت، تاوريرت

*نسخة إلى السيد المدير الجهوي للسكك الحديدية، َوجدة

*نسخة إلى السيد رييس الجهة وجدة

*نسخة إلى السيد رييس المجلس الاقليمي ، تاوريرت

*نسخة إلى السيد رئيس الجماعة الترابية، العيون سيدي ملوك

الموضوع : حالة قطارات الخط السككي الرابط بين وجدة والدار البيضاء و حالة محطة العيون سيدي ملوك .

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد.

احيطكم علما سيدي

ان قطارات الخط السككي التي تربط بين مدينة وجدة و مدينة الدار البيضاء ما زالت بها ثغرات تنعكس سلبا على راحة المسافرين منذ سنين عديدة حيث لاحظت عند امتطائي القطار بالدرجة الأولى يوم الاثنين 2 دجنبر 2024 من مدينة العيون انه يعاني من عدة مشاكل اذكر منها :

1 بعض ابواب المقصورات والتي لجات إليها تغلق وتفتح بصعوبة وخاصة تلك التي تفصل بين العربات لا تغلق كما ينبغي



2 فيما يخص التكييف فهو ضعيف جدا او منعدم تماما سوا في فصل الصيف او الشتاء،

3 أما دور المياه فتغيب عنها المياه والصابون والمناديل.

أما الدرجة الثانية فحالتها اسوء بكثير من الأولى. يلاحظ انه لم يكن هناك فرق بين الدرجة الأولى والثانية ما عدا عدد الركاب بكل مقصورة. من المفروض ان تكون الدرجة الأولى أكثر وافضل تجهيزا من الثانية و مريحة جدا. الشي الذي قد يحفز المسافرين للجوء اليها .4 البطء الملحوظ بين وجدة و فاس و هو الشي الذي يجعل السفر مملا ومتعبا . 5 كما انبهكم السيد المدير العام ان عدد قطارات الخط السككي الرابط بين وجدة الدارالبيضاء خلال 24 ساعة يبقى ضئيلا وخاصة خلال فصل الصيف ومواسم العطل، مقارنة بخط الدار البيضاء فاس وخط الدار البيضاء مراكش. لدا التمس منكم دراسة إمكانية تعزيز خط وجدة الدار البيضاء بقطارات أخرى لتستجيب للطلب المتزايد للساكنة هذا من جهة.

اما من جهة أخرى فمحطة العيون الشرقية تعاني من الاختلالات التالية

:

1 لم يتجدد ويتوسع بناوها، لقد هدمت بناية قديمة بجانبها في انتظار توسيع وتجديد المحطة .

2 يلاحظ غياب قاعة للصلاة بها ودورة مياه .

3 عدم وجود كراسي ومارب على الرصيف لراحة المسافرين في انتظار وصول القطار.

4 الأخطر ان سكان حي حرشة مؤمنة وحي الثكنة العسكرية القديمة المتواجدة غرب المحطة يمرون راجلين وعلى متن الدراجات الهوايبة والنارية عبر باب مفتوح ليل نهار دون أي حراسة من و إلى المدارس والمصالح الأدارية ووسط المدينة وإلى السوق الاسبوعي يوم الثلاثاء، علما ان لديكم مشروع بناء قنطرة قيد الدراسة تربط المدينة بهاذين الحيين وحي الحرية جنوبا . فإلى متى هذا الانتظار الذي يخلق متاعب للساكنة ياسين كل اليأس ؟

سيدي المدير.كتبت تقارير عدة بدفتر شكايات المحطات، كما راسلتكم خلال شهر اغسطس 2024 في نفس المواضيع عبر موقع وجدة سيتي الإلكتروني لكن دون جدوى. تمنيت أن يكون على الاقل رد على رسالتي لتوضيح الاكراهات التي تجدونها او عجزكم عن تحسين الخدمات و صيانة القطارات وتجديدهم والاهتمام بالبنيات التحتية بالمحطة لتوفير الراحة للمسافرين ، افتحو الرابط المتعلق بالرسالة الماضية …..

في انتظار ردكم على رسالتي هذه ورسالتي السابقة، وفي انتظار اهتمام اعوانكم و مصالحكم بتحسين ما ذكرته اعلاه تقبلو مني سيدي المدير العام فايق الاحترام والتقدير ودمتم في خدمة الصالح العام.

حرر بالرباط، يومه الخميس 6 ديسمبر 2024,. الامضا : محمد بوعصابة، ابن اقليم تاوريرت، فاعل جمعوي وكاتب، الرباط.

ادناه، صور معبرة