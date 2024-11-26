شركة العمران جهة الشرق : تقدم لكم مشروعي تويميات وامرقان بزايو …سكن منخفض التكلفة

تقدم شكركة العمران جهة الشرق مشروعي تويميات وامرقان …سكن منخفض التكلفة مكون من صالون + غرفتين + حمام + مطبخ

وقطع ارضية من مختلف الأصناف

1 – شقق ب 120000 درهم

2- قطع ارضية ابتداء من 945 درهم للمتر المربع

للكزيد من المعلومات سارعوا الى وكالات العمران لاكتشاف العروض المتميزة

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بوكالة الناظور بحي الفتح بسلوان فيللا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد

الهاتف : 0618190027