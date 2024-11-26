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شركة العمران جهة الشرق : تقدم لكم مشروعي تويميات وامرقان بزايو …سكن منخفض التكلفة

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تقدم شكركة العمران جهة الشرق مشروعي تويميات وامرقان …سكن منخفض التكلفة مكون من صالون + غرفتين + حمام + مطبخ

وقطع ارضية من مختلف الأصناف
1 – شقق ب 120000 درهم
2- قطع ارضية ابتداء من 945 درهم للمتر المربع
للكزيد من المعلومات سارعوا الى وكالات العمران لاكتشاف العروض المتميزة
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بوكالة الناظور بحي الفتح بسلوان فيللا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد
الهاتف : 0618190027

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