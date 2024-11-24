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الرسالة المفتوحة رقم 4 للسيد خطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد حول الاهمال والتخريب الذي تتعرض له العديد من المشاريع المنجزة بوجدة VIDEO

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قدوري الحسين
تواصل الجريدة الالكترونية وجدةسيتي ، رفع سلسلة من الرسائل المفتوحة للسيد خطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد الذي تم تعيينه أخيرا بولاية جهة الشرق خلفا للوالي السابق معاذ الجامعي …
وايمانا منا بالرسالة الاعلامية الملتزمة بقضايا المجتمع ، واهتماماته ، ومعاناته ، خصوصا ساكنة مدينة وجدة ، هذه المدينة التي عرفت خلال السنوات الأخيرة تهميشا كبيرا ، واهمالا منقطع النظير من طرف المسؤولين …
وحيث انه تم تعيين السيد خطيب لهبيل – ابن المنطقة – واليا للجهة الشرقية عاملا لعمالة وجدة انكاد ….ارتأينا في الجريدة الالكترونية ….رفع العديد من التوصيات بالصوت والصورة الى السيد الوالي ، الهدف منها لفت انتباهه الى درجة الاهمال التي آلت اليها المدينة والعديد من المشاريع المنجزة بها …
مع العلم ان الكثير من توصياتنا بدأ السيد الوالي يتفاعل معها بشكل ايجابي ، وعلى رأسها الرسالة المفتوحة المتعلقة بالوضع الكارثي الذي ىلت اليه نافورات مدينة وجدة التي طالها التخريب بكاملها ، حيث علما ان اشغال اضلاح النافورات بدأت بالفعل ….وهذا هو هدفنا من رسائلنا المفتوحة هاته ….

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