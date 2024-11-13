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الرسالة المفتوحة رقم 2 ـ الى السيد خطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد حول اهتراء البنيات التحتية بالمدينة والفوضى التي تعرفها العديد من القطاعات VIDEO

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قدوري الحسين

ايمانا من الجريدة الالكترونية  » وجدةسيتي  »  برسالتها الاعلامية النبيلة ، والملتزمة ، في التنوير  ، والكشف عن الحقيقة بكل موضوعية وشفافية ونزاهة ، وبكل حياد وتجرد : نوجه اليوم الرسالة المفتوحة  رقم 2 بالصوت والصورة  ـ الى السيد خطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد حول اهتراء البنيات التحتية بمدينة زيري بن عطية  والاهمال الفضيع الذي تعرفه الكثر من المنجزات والمشاريع بالمدينة  ناهيك عن الفوضى العارمة  التي تعرفها العديد من القطاعات …تابعوا معنا هذه الرسائل المفتوحة الموجهة الى السيد خطيب لهبيل  والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ….متمنين  ان تجد هذه الرسائل الآذان الصاغية من طرف السيد الوالي ، وان يعيد الى مدينة وجدة بريقها ورونقها وجمالها الذي  افتقدته منذ  غياب الزيارات الملكية لمدينة الألفية …..ولنا عودة الى الموضوع في حلقة جديدة من برنامج بدون خلفية

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