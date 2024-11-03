توصيات موجهة للسيد خطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد :1 ـ التواصل المباشر مع المواطنين اهم وسيلة لمعرفة الحقيقة VIDEO

قدوري حسين

سنقوم في الجريدة الالكترونية « وجدةسيتي » بتوجيه مجموعة من التوصيات للسيد خطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد …هذه التوصيات ستكون بالصوت والصورة …على شكل سلسلة نتناول خلال كل حلقة موضوعا من المواضيع يهم مدينة وجدة وساكنتها …وهي توصيات الهدف منها فتح قنوات للتواصل الرقمي مع السيد الوالي الجديد …وبالتالي فاننا في الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » سوف لا نحتكر لوحدنا عملية التواصل هاته …وانما نخبر كافة زوار موقعنا وقناتنا الالكترونية اننا رهن اشارتهم لتبليغ اية رسالة او توصية بالصوت والصورة للسيد الوالي الجديد …معتبرين ان هذا العمل يدخل في اطار واجبنا الاعلامي …نسعى من خلاله اشراك المواطنين في تبليغ ما يريدون تبليغه للسيد الوالي الجديد …كل ما يتعلق بشؤون مدينة وجدة ، الاجتماعية ، الاقتصادية ـ، الثقافية ، الفنية ، وتدبير شؤون المدينة …فنحن رهن اشارتكم ….

قدوري حسين مدير الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ( تاسست سنة 2004 )