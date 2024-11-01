المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات- الشرق يصادق على ميزانية التسيير والاستثمار وعلى مخططه الخماسي بغلاف مالي يقدر2،7 مليار درهم



انعقد يوم الجمعة فاتح نوفمبر 2024، بمقر ولاية جهة الشرق الاجتماع الأول للمجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات-الشرق، وقد عرف الاجتماع حضور أعضاء المجلس الإداري للشركة حيث تم التداول والمصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال إذ بلغت 15 نقطة كان أهمها: تعيينات جديدة وتقديم استقالات داخل المجلس، والتي تمثلت في تعيين السيد خطيب الهبيل عضوا ورئيسا للمجلس الإداري للشركة بدلا من السيد معاذ الجامعي، وكذا تعيين السيد عبد الرحمن بوعزة كعضو بمجلس الإدارة بالتزكية خلفا للسيد نور الدين بوطاهر، إلى جانب تعيين السيد محمد بوعرورو كعضو مجلس الإدارة بالتزكية عوضا للسيد عمر احجيرة

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وخلال الاجتماع تمت دراسة وتداول نقط جدول الأعمال الرئيسية التالية:

1 المصادقة على عقد التدبير وملحقاته.

2 إقرار ميزانية الاستثمار والتسيير برسم 2024 والمخطط الخماسي.

3 اعتماد الهيكلة التنظيمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق.

4 المصادقة على دليل الإجراءات.

5 تغيير المقر الاجتماعي للشركة.

6 المصادقة على الهوية البصرية للشركة LOGO.

وفي نهاية الاجتماع تمت المصادقة على عقد تسيير المجلس الإداري وملحقاته السبعة واعتماد ميزانية الاستثمار والتشغيل لعام 2024 بمبلغ إجمالي يقدر ب133 مليون درهم وعلى المخطط الخماسي للاستثمار بغلاف مالي يقدر ب2،7 مليار درهم والهيكل التنظيمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، والمصادقة على دليل الإجراءات، والموافقة على قرار تغيير المقر الرئيسي للشركة إلى جانب هويتها البصرية.