أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي

الخميس 31 أكتوبر، 2024

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 31 أكتوبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، وذلك بغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها.

وأبرز أن الهيكلة المقترحة تروم جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية، وذلك من خلال إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة؛ وتغيير اسم « الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية » لتحمل اسم « المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية »، مع إسناد مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قائمة ديبلومات وشهادات المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 31 أكتوبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.927 بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017) بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث سلك الدكتوراه بكل من جامع القرويين بفاس ومدرسة العلوم الإسلامية بالدار البيضاء.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تتميم المرسوم رقم 2.17.226 سالف الذكر، وذلك عبر إدراج « شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية » التي يسلمها كل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية ضمن قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

مجلس الحكومة يطلع على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشاريع القوانين المتعلقة بها

اطلع مجلس الحكومة، يوم الخميس 31 أكتوبر، على عدد من الاتفاقيات الدولية، ومشاريع القوانين المتعلقة بها، قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق ببروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المعتمد بمونتريال في 4 أبريل 2024، ومشروع قانون رقم 49.23 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.

وأضاف الوزير أن هذا البروتوكول يهدف إلى ضمان سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات والحد من الخطر الذي يخل بحسن النظام والانضباط على متنها.

كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، باتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 18 ديسمبر 2023، ومشروع قانون رقم 19.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة في الميدان الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتسهيل تسليم المجرمين.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 31 أكتوبر، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد عبد العزيز زروالي، مديرا عاما لهندسة المياه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد عادل الزبادي، مديرا للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

(ومع: 31 أكتوبر 2024)