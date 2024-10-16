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شركة العمران جهة الشرق :اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ بقع ارضية بالدريوش

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تعلن شركة العمران جهة الشرق أنها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح بقع أرضية من صنف تجاري زائد 3 طوابق بمشروع جنان كرت بالدريوش
فعلى الراغبين في الاستفادة الاتصال بالمستشارين التجاريين لوكالة الناظور -الدريوش بالعنوان المذكور اسفله ، ابتداء من 22-10-2024
وكالة العمران الناظور : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : الناظور 0536358557
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العمران جهة الشرق – الكائنة بشارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس العمارة س بوجدة
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : وجدة 0536682765
الفاكس : 0536686924

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