شركة العمران جهة الشرق :اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ بقع ارضية لبناء فيلات بوجدة

تعلن شركة العمران جهة الشرق أنها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح بقع أرضية لبناء فيلات بمشروع منتزه اسلي بمدينة وجدة …فعلى الراغبين في الاستفادة الاتصال بالمستشارين التجاريين لوكالة العمران وجدة بالعنوان أسفله ، ابتداء من 22-10 – 2024

العمران جهة الشرق – الكائنة بشارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس العمارة س بوجدة

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : وجدة 0536682765

الفاكس : 0536686924