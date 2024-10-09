الثلاثاء 08 أكتوبر، 2024

السيد بوريطة يجري مباحثات مع وفد جنوب إفريقي من المؤتمر الوطني الإفريقي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين 07 أكتوبر بالرباط، مباحثات مع وفد جنوب إفريقي يقوده نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمؤتمر الوطني الإفريقي، أوبيد بابيلا.

ودعا السيد بابيلا، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، إلى تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والمغرب.

وفي هذا الصدد، حث المسؤول الجنوب إفريقي، وهو أيضا عضو باللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الإفريقي، المقاولات المغربية على الاستثمار في جنوب إفريقيا على غرار العديد من الشركات الجنوب إفريقية التي، حسب قوله، موجودة بالفعل في المغرب.

وعلى المستوى المتعدد الأطراف، أشاد السيد بابيلا بعودة المغرب إلى الدائرة الإفريقية، وهو الفضاء الذي يمكن للبلدين « العمل معا في إطاره لرفع التحديات التي تواجه إفريقيا ».

من جهة أخرى، ذكر نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمؤتمر الوطني الإفريقي بالدعم الذي قدمه المغرب لنضال جنوب إفريقيا من أجل نيل الاستقلال، مضيفا أن المملكة كانت من بين الدول الأولى التي زارها زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا سنة 1994 بعد استقلال بلاده من أجل التعبير عن شكره للشعب المغربي لمساهمته في تحرير جنوب إفريقيا واستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

(ومع: 08 أكتوبر 2024)