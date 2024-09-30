نظام العسكر يفرض الفيزا على المواطنين المغاربة .. وماذا بعد !؟

بقلم .. عمر الطيبي

بعد اغلاق الحدود بين البلدين وعقب قطع العلاقات الديبلوماسية من طرف واحد ومنع تحليق الطيران المغربي في الأجواء الجزائرية ووقف التعاون في مجال المحروقات قام نظام العسكر اليوم بإطلاق اخر كرتوشة في جعبة ديبلوماسيته الفارغة، بفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في زيارة الجزائر لسبب من الأسباب.

واغلب الظن ان لا تعمد السلطات المغربية المختصة التي أدارت ملف العلاقات بين البلدين حتى الان بروية وهدوء الى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل فتفرض التأشيرة على الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب، وذلك ادراكا منها بان احد اهداف نظام العسكر من فرض التأشيرة على المغاربة هو تحديدا هو انتزاع الرد عليه بفرض التأشيرة على الجزائريين من طرف المغرب، وذلك بما يؤدي الى التقليص من الاعداد المتزايدة للجزائريين الراغبين في زيارة المملكة وحتى العمل والعيش فيها.

وفي المقابل يتوجب على السلطات المغربية ان تتخذ الإجراءات وتضع الخطط اللازمة استعدادا لاستقبال المواطنين المغاربة المقيمين في الجزائر خاصة منهم الحرفيين العاملين هناك، واعادة ادماجهم في مجتمعهم بصورة سلسة وايجابية، وذلك لانه لم يعد في جعبة نظام العسكر سوى هذه الورقة !!

نعم فبسبب ان نظام العسكر لم يعد يتوفر على اي ورقة لايهام الجزائريين بقدرته على ممارسة الضغط على المغرب عقب حرقه لورقة الفيزا، فانه سوف يلجأ الى طرد المواطنين المغاربة المقيمين بالجزائر بطريقة او باخرى، عاجلا أو اجلا، وهو ما يفرض على السلطات المغربية الاستعداد على أتم وجه للتعامل مع هذا الاستحقاق العدائي من نظام العسكر والتعامل معه بكفاءة وسلاسة وروح وطنية !!