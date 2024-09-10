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شركة العمران جهة الشرق : عملية جنان كرت بالدريوش …28 بقعة ارضية من صنف تجاري للبيع .

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تعلن شركة العمران جهة الشرق أنها تضع للبيع عن طريق عروض أثمان 28 بقعة ارضية من صنف تجاري زائد 3 طوابق بعملية جنان كرت بالدريوش كما هو مبين حسب الجدول التالي :
– العملية : جنان كرت
رقم البقع : 357 – 358 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 375 – 376 – 377 – 378 – 379 – 380 – 381 – 382 – 383 – 384
المساحة بالمتر المربع : 138 – 165
الثمن بالدرهم : ابتداء من 2800 درهم
فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين لوكالة الناظور – الدريوش بالعنوان المذكور اسفله :
– وكالة العمران الناظور : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد
– تاريخ سحب ملفات المشاركة : 05 شتنبر 2024 الى 19 شتنبر 2024
– أخر اجل لايداع ملفات المشاركة : 19 شتنبر 2024 على الساعة الرابعة زوالا
– لجنة فرز ملفات المشاركة : 20 شتنبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بحضور موثق
يمكنكم أيضا تحميل ملفات المشاركة من

www.alomrane.gov.ma/Nos-produits/Annonces-commerciales

– للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي :
الناظور 0536358557 شركة العمران جهة الشرق : عملية جنان كرت بالدريوش …28 بقعة ارضية من صنف تجاري للبيع .

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