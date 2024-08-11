VIDEO الدكتور مصطفى بنحمزة في يوم القرآن : ماتحقق في المجال الديني خلال 25 سنة الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين لا ينكره الا جاحد

في كلمته بمناسبة اختتام الدورة الصيفية الثانثة والعشرين لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال المنظم من طرف المجلس العلمي المحلي بوجدة بتعاون مع المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق …تحدث العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة عن اهمية تحفيظ القرآن للآطفال خلال العطلة الصيفية …ودرجة اقبال الآباء على تحفيز ابنائهم على الحفظ خير دليل على ان الشعب المغربي متشبع بالقيم الاسلامية تحت القيادة الرشيدة لآمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

حيث اعتبر الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق ان الاحتفال بالذكرى الفضية لعيد العرش يجب ايضا قراءته من زاوية اخرى تتمثل بالاساس فيما تحقق خلال 25 سنة في المجال الديني والحفاظ على القيم الروحية والاسلامية للمغرب والمغاربة تحت الرعاية السامية لآمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس

ليتختم الدكتور مصطفى بنحمزة كلمته بالقول ان خير دليل على قناعة الشعب المغربي بالقيم الدينية ما نشاهده في المحافل الرياضية عندما يقوم اعضاء الفريق الرياضي بسجود الشكر لله ….فهذا السلوك له دلالاته الدينية المتمثلة بان الشعب المغربي شعب متشبث بقيمه الاسلامية ولا يبغي عنها بديلا …رغم كل المحاولات التي تسعى لطمس معالمنا الدينية والاسلامية