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طاقم الجريدة الالكترونية « وجدةسيتي  » يهنيء صاحب الجلالة بالذكرى الفضية لاعتلائه عرش اسلافه الميامين

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بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش اسلافه المنعمين يتقدم مدير الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » اصالة عن نفسه ونيابة عن كل افراد طاقم الجريدة ومراسليها باصدق عبارات التهاني لصاحب الجلالة راجين من العلي القدير ان يديم عليه نعم الصحة والسعادة وان يحفظه في حله وترحاله ، ويطيل عمره حتى يحق لشعبه كل سبل الرقي والازدهار والسعادة ….
كما نساله تعالى ان يقر عينه بسمو ولي العهد الأمير الجليل مولانا الحسن ، ويشد عضده بشقيقه المولى الرشيد وبسائر افراد اسرته الشريفة
انه سميع مجيب

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