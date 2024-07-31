بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش اسلافه المنعمين يتقدم مدير الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » اصالة عن نفسه ونيابة عن كل افراد طاقم الجريدة ومراسليها باصدق عبارات التهاني لصاحب الجلالة راجين من العلي القدير ان يديم عليه نعم الصحة والسعادة وان يحفظه في حله وترحاله ، ويطيل عمره حتى يحق لشعبه كل سبل الرقي والازدهار والسعادة ….

كما نساله تعالى ان يقر عينه بسمو ولي العهد الأمير الجليل مولانا الحسن ، ويشد عضده بشقيقه المولى الرشيد وبسائر افراد اسرته الشريفة

انه سميع مجيب