شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح / عملية البساتين الشطر الأول والشطر الثاني بأحفير سكن اجتماعي

تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح سكن اجتماعي بعملية البساتين الشطر الأول والشطر الثاني بأحفير ابتداء من 155000 د دون احتساب الرسوم

– فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران بركان ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان ، مصحوبين بالوثائق التالية :

1 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر

2 ـ شهادة عدم اداء الضرائب

3 ـ شهادة عدم الملكية

4 ـ شهادة الأجرة أو تصريح بالشرف مصادق عليه يثبت الدخل الشهري

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شركة العمران جهة الشرق

وكالة العمران بركان ، ملتقى شارعي السلطان مولاي محمد وطريق بئر انزران رقم 2-3-4

الهاتف : 05366162 / الفاكس : 0536617373