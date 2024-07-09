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عاجل : انتخاب السيد محمد بوعرورو رئيسا جديدا لمجلس جهة الشرق خلفا لعبد النبي بعيوي

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انتخب صباح اليوم الثلاثاء، محمد بوعرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس جهة الشرق خلفا للرئيس السابق عبد النبي بعيوي

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وجرى انتخاب مجلس جهة جديد، في جلسة تصويت ترأسها عامل بركان محمد علي حبوها بدل والي الجهة، وذلك بعد حل المجلس السابق بقرار ولائي، بعد انقضاء مدة ستة أشهر غاب فيها الرئيس السابق بعيوي المعتقل على خلفية ملف اسكوبار الصحراء.

وجاءت تشكيلة المكتب الجديد لمجلس جهة الشرق كالتالي: الرئيس محمد بوعرورو، النواب:
1 – عمر حجيرة
2- علاء بركاوي
3- بلعيد رابحي
4- مينة عاطف
5- بصراوي فاطمة الزهراء
6 – صفاء خربوش
7 – صليحة حجي

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